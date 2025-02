Start Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich zaskoczył wszystkich komentatorów. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość osiąga jednak przyzwoite wyniki w poszczególnych sondażach i ma bardzo wielką szansę na wejście do drugiej tury. Szef jego sztabu wyborczego ujawnił, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej odwiedził do tej pory 100 powiatów. Wkrótce w teren mają ruszyć liderzy Prawa i Sprawiedliwości. - Skoro kandydat odwiedził już 100 powiatów, to czas na duże wsparcie, na to, aby wrzucić kolejny bieg w tej kampanii - zapowiedział Paweł Szefernaker. Polityk zapowiedział również, kiedy odbędzie się konwencja programowa Karola Nawrockiego. Pytany kiedy odbędzie się konwencja wyborcza Nawrockiego powiedział, że będzie to na przełomie lutego i marca. "Koniec lutego lub początek marca. W ciągu najbliższych dni zdecydujemy, kiedy to będzie" - oświadczył, zaznaczając, że będzie to konferencja programowa.

Andrzej Duda poprze Karola Nawrockiego?

Szefernaker był też pytany m.in. w jaki sposób sztab wyborczy zamierza zdobyć poparcie dla Nawrockiego ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. - Pan prezydent Duda jest prezydentem, który sprawuje funkcję obecnie i nie angażuje się w kampanię wyborczą - zaznaczył Szefernaker. Zwrócił też uwagę, że Duda w jednym z wywiadów mówił, iż Nawrocki jest najbliższy jego poglądom. Zapewnił też, że zbiórka pieniędzy na kampanię Nawrockiego "idzie dobrze". Zaznaczył, że sztab ma przygotowane różne warianty i "zorganizujemy tę kampanię w zależności od tego ile środków zbierzemy". Jak ocenił kampania nie będzie jednak równa, gdyż PiS nie otrzymało subwencji, w przeciwieństwie do KO.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Gdyby potrzebna była druga tura wyborów, Polacy pójdą do urn 1 czerwca.

