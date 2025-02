i Autor: Facebook/Michał Sołowow

Michał Sołowow inwestuje w media?

TVN czeka na nowego właściciela. W grze oferta najbogatszego Polaka

TVN, do którego należą takie stacje telewizyjne jak TVN, TVN24 czy TVN7 zmieni właściciela, ponieważ Warner Bros. Discovery planuje sprzedaż firmy. Według mediów, swoje oferty złożyły trzy podmioty. Pierwszym jest Grupa Wirtualna Polska, drugim Media For Europe - grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego (+87 l.) a trzecim fundusz najbogatszego Polaka, Michała Sołowowa (63 l.).