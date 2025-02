Prof. Dudek o Nawrockim. "Kandydat się zdemaskował"

Przypomnijmy - podczas spotkania wyborczego Karola Nawrockiego w Ciechanowie, w pewnym momencie głos zabrał jeden z tamtejszych proboszczów. W kilku słowach wytłumaczył, dlaczego odda głos na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a potem udzielił prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej niecodziennje rady. Chodziło o słowa profesora Antoniego Dudka. - Co do pana ma prof. Dudek? Radzę, aby mu pan wymierzył prawy albo lewy prosty, jak go pan spotka - wypalił duszpasterz. Te skandaliczne słowa skomentował naukowiec, na antenie Polsat News. - Brak reakcji Nawrockiego na te słowa, czy pełna akceptacja, pokazały nam część jego prawdziwego oblicza, które usiłuje zasłonić w kampanii - ocenił profesor Antoni Dudek. Jak stwierdził, już wcześniej zaprosił Karola Nawrockiego do rozmowy. - Sformułowałem publiczne zaproszenie do prezesa Nawrockiego, konkretyzując, o czym głownie chciałbym rozmawiać, bo rzeczywiście uważam, że jego główną legitymacją jest prezesura w IPN. To jest jego największe osiągnięcie życiowe i powinien mieć odwagę móc o tym publicznie dyskutować - przypomniał profesor Antoni Dudek.

Wybory prezydenckie 2025

Start w tegorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli: popierany przez PiS Karol Nawrocki, Magdalena Biejat (Lewica), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem), Wiesław Lewicki (lider partii Normalny Kraj) oraz Wojciech Papis (kandydat Bezpartyjnych).

ZOBACZ TEŻ: Karol Nawrocki pędzi do wyborców

DUDEK VS NAWROCKI VOD SE1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Karol Nawrocki to dobry wybór na kandydata PiS? Tak, ma szansę na wygraną. Nie, partia powinna poszukać innego kandydata. Nie mam zdania.