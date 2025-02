Czarnek o przyśpieszonych wyborach. Co ujawnił były szef MEN?

Przesłuchają Ziobrę dopiero na wiosnę. Wiemy, co musi się wydarzyć, żeby polityk trafił do aresztu

Przemysław Czarnek, który był gościem w Polskim Radiu24, zdecydował się ujawnić nieco kulis z rozmów o przyśpieszonych wyborach. Jak przyznał rozmawia na ten temat z politykami Konfederacji oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Nie powiem […] to są moje prywatne rozmowy. Niestety nie mam upoważnienia od moich rozmówców, mam wielu przyjaciół, którzy do mnie dzwonią, także pytać o stan zdrowia i kiedy się spotkamy, żeby rozmawiać dalej, dzisiaj też był taki telefon, więc rozmawialiśmy także o tym, co się wydarzyło w Puławach chociażby - powiedział polityk. Jak przyznał, rozmawiał na ten temat 3 lutego. Były szef MEN odniósł się również do kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. - Ten nieautentyczny wice-Tusk - który udaje teraz, że jest przeciwko LGBT, przeciwko zdejmowaniu krzyży, przeciwko Zielonemu Ładowi i chce być centrystą - kompletnie mnie nie interesuje. Tąpnięcie w jego sondażach jest ewidentne - skwitował polityk.

Przemysław Czarnek o swoim starcie w wyborach prezydenckich

Jeszcze przed ogłoszeniem nominacji Karola Nawrockiego, wśród możliwych kandydatów PiS na prezydenta mówiło się o Przemysławie Czarnku. Ostatecznie jednak wybór padł na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Co ciekawe, były szef MEN nie wyklucza, że w przyszłość weźmie udział w wyścigu o Pałac Prezydencki. - Po zakończeniu dwóch kadencji Karola Nawrockiego. (...) Jeśli Trzaskowski znów chciałby startować, to ja z chęcią stanę z nim w szranki - przyznał Przemysław Czarnek.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce została zaplanowana na 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.

ZOBACZ GALERIĘ: Przemysław Czarnek kupuje choinkę dla wnuka

P. CZARNEK: TUSK I BODNAR TO PRZESTĘPCY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Przemysław Czarnek był dobrym ministrem edukacji? Tak. Nie.