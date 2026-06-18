SZOK! Wojna Jacka Sasina z Markiem Suskim?! "Kazał mu wy********ć!"

Nowy konflikt w PiS?

Onet przynosi zaskakujące wieści o sporze Jacka Sasina i Marka Suskiego.

W ich kłótni miały nawet paść wulgaryzmy.

Pierwszy z wymienionych odniósł się już do tych informacji.

W partii Jarosława Kaczyńskiego mamy nowy konflikt? Według doniesień portalu Onet.pl, do kłótni pomiędzy Jackiem Sasinem a Markiem Suskim doszło podczas jednego ze spotkań organizowanych przez środowisko pierwszego z wymienionych. - Marek z Jackiem zetknęli się w jednej sali. Marek kończył swoje spotkanie, a Sasin wchodził na tę samą salę z ludźmi, których zgromadził w ramach tego swojego stowarzyszenia. Suski chciał zostać, żeby posłuchać, ale Jacek kazał mu wy********ć. Śmiertelnie się pokłócili – relacjonował anonimowo jeden z polityków PiS.

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Z informacji "Faktów" TVN wynika, że Jacek Sasin miał postawić koledze z klubu warunek - jeśli chce zostać na spotkaniu, musi zapisać się do jego stowarzyszenia. Marek Suski miał odpowiedzieć, że może się zapisze, ale najpierw chce posłuchać. Wtedy Sasin miał poprosić go o wyjście z sali - najpierw łagodnie, a potem - w reakcji na ostre słowa Suskiego, równie ostro miał zareagować Sasin.

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Jak podał Onet, teraz Marek Suski rozważa powołanie własnego stowarzyszenia. Gdyby tak się stało, w ramach partii funkcjonowałyby trzy tego typu organizacje. 12 maja oficjalnie zarejestrowano stowarzyszenie "Rozwój Plus", stworzone przez byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego.

Do sprawy odniósł się Sasin, stwierdzając stanowczo:

- To jest jakaś wyssana z palca informacja. Proszę nie słuchać plotek

Galeria poniżej: Marek Suski i jego galeria obrazów

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