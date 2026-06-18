Rząd Tuska ma ogromny problem! Te wyniki w kluczowej kwestii to kubeł zimnej wody

Jest nowy sondaż dotyczący polskiej służby zdrowia.

Wyniki są bardzo kategoryczne.

To powinno dać Donaldowi Tuskowi i jego rządowi do myślenia.

Afery w służbie zdrowia

Ostatnie wydarzenia w warszawskim Szpitalu Południowym grożą poważnymi reperkusjami dla Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Jak ujawnił portal zero.pl, w stołecznej lecznicy rzekomo utrzymywano specjalne udogodnienia dla polityków KO, którzy mieli omijać kolejki na SOR-ze. Sprawą zajęła się już prokuratura, wszczynając dochodzenie. Zanim to nastąpiło, duże kontrowersje wzbudziły zarobki lekarza i radnego KO, Dawida Kacprzyka. Zgodnie z jego deklaracją, w jednym roku tylko w Szpitalu Południowym przepracował 3976 godzin. Taka liczba godzin oznacza średnio 331 godzin pracy miesięcznie, czyli prawie 11 godzin dziennie, wliczając dni wolne od pracy. Jego roczny dochód wyniósł 1,6 miliona złotych. Wcześniej głośno było też m.in. o sprawie senatora Tomasza Lenza (WIĘCEJ: KO nie miała litości dla Lenza. Senator wyrzucony z partii po aferze w szpitalu).

Zobacz: Zapowiedź wysokich podwyżek dla władzy. Zwykły Polak może liczyć na 144 zł

Wyniki sondażu

W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu Polacy mieli odpowiedzieć na następujące pytanie: "Czy uważasz, że obecny rząd będzie w stanie poprawić sytuację w ochronie zdrowia?". Wyniki nie są zanadto optymistyczne dla premiera Donalda Tuska i jego koalicjantów. Blisko dwie trzecie (62,1 proc.) Polaków jest zdania, że rząd nie będzie w stanie poprawić sytuacji w ochronie zdrowia. Przeciwnego zdania jest 21,3 proc. ankietowanych. W sprawie nie ma zdania 16,6 proc. osób.

Sprawdź: Wielka rewolucja w egzaminach na prawo jazdy! Mamy też ważną wieść o bramkach na autostradzie

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 17 czerwca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Galeria poniżej: Premier Tusk skoczył na włoską pizzę! "Pizza for Donald!"

11

Sonda Czy uważasz, że w Polsce służba zdrowia działa sprawnie? tak nie nie korzystam z publicznej służby zdrowia