Zapowiedź wysokich podwyżek dla władzy. Zwykły Polak może liczyć na 144 zł

Od 1 stycznia 2027 r. płaca minimalna i kwota bazowa wzrosną o 3 proc., co dla zwykłych urzędników oznacza symboliczne podwyżki, a dla najważniejszych osób w państwie – realny wzrost wynagrodzeń.

Prezydent dostanie rocznie prawie 10 tys. zł więcej, premier i marszałkowie ok. 8 tys. zł, ministrowie ok. 7 tys. zł, a posłowie i senatorowie – ok. 5 tys. zł.

Gdy pracownik budżetówki z pensją 6000 zł brutto może liczyć na ok. 180 zł podwyżki, politycy zyskają po kilkaset zł miesięcznie, czyli tysiące zł rocznie.

3 proc. podwyżki w budżetówce

Rząd przedstawił wstępne założenia do budżetu państwa na 2027 rok. Zgodnie z propozycją, od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 144 zł w stosunku do roku poprzedniego (wzrost o 3 proc.). Dla pracowników sektora publicznego (tzw. budżetówki) najważniejszą informacją jest planowany wzrost funduszu płac o 3 proc. Odbywa się to poprzez podniesienie tzw. kwoty bazowej. O ile w przypadku zwykłych urzędników albo nauczycieli te 3 proc. trafia do ogólnej puli instytucji i nie gwarantuje równej podwyżki dla każdego, o tyle w przypadku najważniejszych osób w państwie mechanizm działa automatycznie.

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Wyższe dochody rządu i prezydenta

Dzięki wyższej kwocie bazowej płaca prezydenta wzrośnie o ok. 813 zł miesięcznie – do ok. 27,9 tys. zł brutto. Wynagrodzenia premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu wzrosną o ok. 666 zł – do ok. 22,8 tys. zł brutto. O ok. 577 zł więcej zarabiać będą ministrowie (ok. 19,8 tys. zł brutto). Uposażenie posłów i senatorów pójdzie zaś w górę o ok. 404 zł miesięcznie (do ok. 13,9 tys. zł brutto). Jak widać, gdy zwykły pracownik sektora publicznego zarabiający 6000 zł brutto może liczyć na maksymalnie 180 zł podwyżki, portfele ludzi władzy będą w 2027 r. grubsze o kilkaset złotych miesięcznie, czyli o tysiące złotych rocznie!

Tak wzrosną płace w 2027 r.:

Prezydent Karol Nawrocki 27 906 zł brutto (+813 zł)

Premier Donald Tusk 22 883 zł brutto (+666 zł)

Marszałkowie Sejmu i Senatu 22 883 zł brutto (+666 zł)

Ministrowie 19 813 zł brutto (+577 zł)

Uposażenie posłów i senatorów 13 887 zł brutto (+404 zł)

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