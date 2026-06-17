Wielka rewolucja w egzaminach na prawo jazdy! Mamy też ważną wieść o bramkach na autostradzie

Minister Dariusz Klimczak gościł w "Porannym ringu".

Jak zdradził, już niedługo czeka nas prawdziwa rewolucja w wyglądzie egzaminu na prawo jazdy.

Udzielił też kilku istotnych informacji dotyczących wakacyjnego podróżowania Polaków.

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy

- Czy plac manewrowy, jako element egzaminu na prawo jazdy, zostanie, czy pan będzie dążył do tego, żeby to znieść? - zapytał wprost prowadzący rozmowę Marek Balawajder. W odpowiedzi usłyszeliśmy nader stanowczą deklarację, bez żadnego owijania w bawełnę! - Podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z placu manewrowego jako egzaminu praktycznego - oznajmił stanowczo Dariusz Klimczak.

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Od kiedy zatem można się spodziewać takowej zmiany? - Egzamin praktyczny będzie tylko na mieście. Ustawa jest gotowa, wszystko zależy od tempa prac legislacyjnych. Uważam, że jest to realne w tym roku, a od przyszłego koniec z placem - zadeklarował minister.

Bramki na autostradzie A1

Co z bramkami przy płatnych odcinkach na autostradach, w przypadku dużego wakacyjnego ruchu? - Takie uzgodnienie jest ustalone z koncesjonariuszem, operatorem autostrady A1 na odcinku Toruń - Gdańsk. Umówiliśmy się, że w wakacyjne weekendy i zaczynamy od 26 czerwca, czyli zakończenie roku szkolnego, jeżeli korek przed bramkami na A1 między Toruniem a Gdańskim stworzy się, że czas oczekiwania będzie około 25 minut, wtedy automatycznie szlabany są podnoszone i nie pobieramy opłat od tych, którzy chcą turystycznie czy w jakimkolwiek innym celu wyjechać w tę czy drugą stronę A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem - poinformował.

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Nowe drogi

- Tak, będą. Co najmniej dwa, mam na myśli co najmniej dwa takie odcinki. Pierwszy to jest droga ekspresowa S6, która łączy Szczecin i Gdańsk. Wreszcie mamy koniec budowy. Otwieramy ten 300 km odcinek i to będzie miało miejsce 26 czerwca. Wreszcie będzie można, po latach budowy, przejechać pełnym odcinkiem S6 szóstki z Zachodniego Pomorza na Pomorze - zapewnił.

Podróże pociągami

- Tak, przygotowaliśmy specjalną ofertę na wakacje. Od 14 czerwca mamy wzbogaconą listę połączeń, zarówno PKP Intercity jak i przewoźników regionalnych. W porównaniu do zeszłego roku, zeszłych wakacji mamy 46 pociągów dziennie więcej, a w porównaniu z ostatnim rokiem rządów PiS-u 129 pociągów dziennie wyjeżdża, to jest 30% więcej - przekonywał Klimczak.

Sonda Czy usunięcie z egzaminu na prawo jazdy placu manewrowego to doro pomysł? Tak, zdecydowanie Nie, absolutnie Ciężko stwierdzić, życie pokaże