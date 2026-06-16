Pełnomocnik Donalda Trumpa zabrał głos ws. Zbigniewa Ziobry. "Stanowi to ogromne zagrożenie"

Zbigniew Ziobro wciąż pozostaje nieuchwytny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Głos w sprawie polityka z Polski zabrał pełnomocnik Donalda Trumpa ds. ułaskawień.

Jego słowa z całą pewnością nie spodobają się Tuskowi i Żurkowi.

Edward Martin porównał obecną sytuację prawną do tej, jaka miała miejsce w USA. - Bardzo dobrze rozumiemy to, co widzimy w Polsce – czy to przypadku ministra Ziobro, czy dziennikarzy. Zdajemy sobie sprawę, że zrobili to Trumpowi, zrobili to jego rodzinie i stanowi to ogromne zagrożenie dla naszego wspólnego życia, dla wolności – mówił pełnomocnik prezydenta USA. - Rzeczy, które robił każdy inny minister sprawiedliwości, teraz nazywają przestępstwem – ocenił bezkompromisowo.

Według Martina, który udzielił wywiadu TV Republika, Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości zajmował jedno z najważniejszych stanowisk w państwie. Jak podkreślił, dla wielu Amerykanów prokurator generalny to druga osoba po samym prezydencie. – Widzieć jak jest atakowany przez media, przez system sądowy i przez Tuska, to się wydaje niemożliwe. Niby niemożliwe, ale widzieliśmy właśnie jak Trumpowi robili to samo – przekonywał. Amerykański prawnik, który spotkał się z Ziobrą kilka tygodni temu, opisał go jako człowieka "wiedzącego, czego chce".

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Martin jednoznacznie ocenił, że rzeczy, jakie robił Ziobro nie były niczym niezwykłym i tak samo postępowali ministrowie sprawiedliwości w innych krajach. – Sowieci byli na waszej ziemi nie tak dawno temu, a to wygląda jak sowiecki komunizm, powrót globalistów – dodał szokująco. W jego opinii działania wymierzone w Ziobrę mają charakter politycznej zemsty. Jak stwierdził, sprawa Ziobry - podobnie jak sprawa Trumpa, który jako prywatny obywatel jest ścigany za działania podejmowane w czasie prezydentury - jest "sygnałem niebezpiecznego trendu". - Nie lubimy cię, więc cię dopadniemy - skwitował.

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Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym jest on podejrzany. Prokuratura Krajowa przedstawia mu szereg zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i nadużycie stanowiska w celach przestępczych. Śledczy twierdzą, że Ziobro miał dopuścić się łącznie 26 czynów zabronionych.

MOCNE SŁOWA PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA TRUMPA‼️Zbigniew Ziobro jest jak Donald Trump. Trumpowi robili to samo, ścigano go z powodów politycznych. To wygląda jak powrót metod sowieckich. Spotkałem się z Ziobro, to bardzo rozważny człowiek.Edward Martin to pełnomocnik Prezydenta… pic.twitter.com/3xncu7UEzP— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 16, 2026

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Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski? Tak, powinien stanąć przed polskim sądem Nie, to sprawa polityczna Tak, ale tylko zgodnie z procedurami ekstradycyjnymi Trudno powiedzieć