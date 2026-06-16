Baza USA w Polsce na stałe? Jest projekt! Donald Tusk ujawnia szczegóły!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-16 13:34

Polska na progu historycznej zmiany?! Premier Donald Tusk właśnie ogłosił plany, które mogą na zawsze odmienić oblicze naszego bezpieczeństwa. Rząd szykuje się do podjęcia przełomowej decyzji w sprawie utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. To nie są już tylko spekulacje czy obietnice – wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt uchwały, która ma trafić pod obrady rządu jeszcze dziś, we wtorek 16 czerwca 2026 roku.

Premier Donald Tusk ogłasza sukces Orlenu. Wymienił Gazprom, Łukoil i Novatek
Autor: Juergen Nowak/ Shutterstock Donald Tusk w marynarce i krawacie, z lekko otwartymi ustami, stoi przed biało-czerwoną i niebieską flagą. Premier ogłasza podpisanie rekomendacji dotyczących local content, które zwiększą udział polskich firm w inwestycjach, o czym można przeczytać w Super Biznes.
  • Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek ważną nowinę. 
  • Chodzi o obecność wojsk USA w Polsce.
  • Projekt Władysława Kosiniaka-Kamysza jeszcze dziś ma trafić pod obrady rządu.

Informacja, która zelektryzowała kraj, padła z ust premiera Donald aTuska przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. Jak podkreślił szef rządu, minister obrony narodowej przedstawił kompleksowe informacje dotyczące przygotowania państwa polskiego do przyjęcia wojsk zza oceanu. - Polski rząd nie może czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA Donalda Trumpa o "kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce", tylko musi przygotować się do realizacji tej decyzji tak, by żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować – oświadczył premier, dając jasno do zrozumienia, że czas na dyplomatyczne gierki minął, a przyszłość bezpieczeństwa Polski wymaga konkretnych działań.

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Projekt uchwały, którego autorem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, dotyczy podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Treść dokumentu ma zostać szczegółowo omówiona podczas posiedzenia rządu, ale już teraz wiadomo, że zakłada ona stworzenie kompleksowych warunków. Mowa tu o aspektach logistycznych, finansowych, organizacyjnych, a nawet mieszkaniowych. Premier Tusk nie krył, że to przedsięwzięcie o kolosalnej skali. - Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie organizacyjnie i finansowo, jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego – zaznaczył.

Co jednak istotne, szef rządu nie wskazał żadnej lokalizacji, gdzie miałaby ona się znaleźć.

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We wtorek rano zebrał się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, ciało pomocnicze działające przy rządzie. Komitet miał omówić gwarancje - finansowe, infrastrukturalne i logistyczne - dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Galeria poniżej: Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie

Tusk & Kosiniak-Kamysz
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