Zapytał na wizji Zembaczyńskiego, czy jest "nielojalną mendą". Ten długo się nie zastanawiał

Sceny w programie "Liga debat" w Kanale Zero.

Bartosz Romowicz z Polski 2050 zadał zaskakujące pytanie Witoldowi Zembaczyńskiemu z KO.

Mocna odpowiedź padła bez chwili zastanowienia.

Zembaczyński w programie Gozdyry

Przed sejmowym głosowaniem o wotum nieufności względem minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski, w programie Agnieszki Gozdyry na Polsat News gościł Witold Zembaczyński. - Nie po to wygraliśmy z tym demonicznym PiS-em w 2023 roku, nie po to 11 milionów ludzi wyciągnęliśmy z domu, żeby potem ktoś nie rozumiał tego, że bycie w koalicji rządzącej, w koalicji 15 października, to jest popieranie Rady Ministrów, a nie jej rozbieranie z opozycją. Jeżeli ktoś tak zrobi, dla mnie będzie nielojalną mendą - dodał szalenie bezpardonowo.

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- Ja nie wiem co zrobi pan Romowicz, czy pan Iksiński, czy pani jakaś tam. Ja tylko mówię wprost, o prostej zasadzie. To jest test na lojalność - przekonywał wówczas.

Romowicz "nielojalną mendą"?

Teraz w programie "Liga debat" w Kanale Zero, gdzie stałą częścią tego formatu są starcia 1 na 1 między politykami, doszło do przypomnienia tychże słów. – Drogi Witku, jesteśmy koalicjantami. Czy uważasz, że jestem nielojalną mendą? – zapytał wprost poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. – Tak – odpowiedział bez chwili namysłu Witold Zembaczyński.

Wyglądało to następująco:

- Czy uważasz, że Klaudia Jachira – twoja koleżanka z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Robert Dowhan, Franciszek Sterczewski też są nielojalnymi mendami? – dopytywał Romowicz. – Klaudia Jachira nie jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, więc nie dezinformuj. Powiem ci tak: chcesz być politykiem krajowym, to musisz być lojalny wobec własnego rządu. Jeżeli głosujesz za odwołaniem własnego ministra, to jesteś dla mnie nielojalną mendą – usłyszał w odpowiedzi.

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- Dzisiaj nazwałeś Klaudię Jachirę, Franka Sterczewskiego, Roberta Dowhana i jeszcze paru posłów Koalicji Obywatelskiej bądź z list Koalicji Obywatelskiej nielojalnymi mendami. Czy pamiętasz, kiedy Kaczyński mówił "gorszy sort", "zdradzieckie mordy", jak wtedy protestowaliście, że taki język w polityce jest niedopuszczalny? – kontynuował poseł Polski 2050. – Jeszcze raz powtarzam: ciebie nazywam nielojalną mendą, bo nie rozumiesz polityki. Polityka to nie jest zabawa. Przez takich jak ty, przez ciebie, bo nie przez Jachirę, której nie ma u nas w klubie ani w koalicji... Widzisz tego z PiS-u? On już czyha na władzę. Widzisz tę panią z Konfederacji, oświeconą Braunem? Ona już czeka. I możecie sobie piątki zbić, jeżeli będziesz dalej szedł tą drogą. Polityka to jest odpowiedzialność, lojalność. Nie zachowałeś się lojalnie, głosowałeś przeciwko ministrowi własnego rządu. Postawiłeś własny foch ponad interes Polski, bo to jest dobry rząd dla Polski – atakował Zembaczyński.

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