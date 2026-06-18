Anna Maria Żukowska broni PiS?! Tak zripostowała posłankę KO

29-letni lekarz i były radny KO, Dawid Kacprzyk, zarobił w 2023 roku 1,6 miliona złotych. W wyniku ujawnienia tych informacji, jego umowa z Warszawskim Szpitalem Południowym została wypowiedziana (szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa), a on sam zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.

Sprawa zarobków Kacprzyka wywołała dyskusję polityczną. Posłanka KO Gabriela Lenartowicz określiła sytuację jako "błąd systemowy", którego podłoże miały stworzyć zmiany w przepisach wprowadzone przez rząd PiS w 2016 roku.

Do słów Gabrieli Lenartowicz odniosła się wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska.

Posłanka KO Gabriela Lenartowicz opublikowała na Twitterze nagranie, w którym odniosła się do budzącej kontrowersje sprawy gigantycznych zarobków 29-letniego Dawida Kacprzyka, lekarza i do niedawna radnego z ramienia KO. W swoim wystąpieniu zasugerowała, że tego rodzaju patologie są pokłosiem decyzji podejmowanych w czasach rządów "Kaczyńskiego i spółki".

Polityczka przekonywała, że choć wysokie zarobki młodego lekarza budzą oburzenie, jest to przede wszystkim "błąd systemowy, który pozwala niestety na takie patologie". Dodała, że nadużycia te powinny zostać "ukrócone". Posłanka podkreśliła również, że podłoże dla tych problemów stworzono w przeszłości.

- Trzeba pamiętać, kiedy to się zaczęło. W 2016 roku, na skutek zmian w przepisach, które rząd PiS wprowadził, które pozwoliły na takie pseudorozwiązania, które nie służą ani medykom, ani medycynie, ani pacjentom - oceniła.

Reakcja Anny Marii Żukowskiej

Do słów posłanki Koalicji Obywatelskiej odniosła się wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska. W komentarzu pod postem Gabrieli Lenartowicz dała upust emocjom.

- Przestańcie już z tym zwalaniem wszystkiego na PiS, PiS już nie rządzi od 3 lat - stwierdziła.

Konsekwencje dla Dawida Kacprzyka

W środę 17 czerwca Warszawski Szpital Południowy poinformował o wypowiedzeniu umowy zawartej z Dawidem Kacprzykiem. Instytucja przygotowuje również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez 29-latka oszustwa. Jest to związane z nieprawidłowościami przy obsadzie medyka w grafiku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, które odnotowano w czasie przeprowadzonego audytu. Wcześniej, 15 czerwca, minister oraz szef warszawskich struktur KO Marcin Kierwiński ogłosił, że Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem klubu.

- Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej – poinformował.

Dawid Kacprzyk jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii. Sprawa jego zarobków zyskała rozgłos medialny, gdy ujawniono, że w ubiegłym roku miał zarobić 1,6 miliona złotych. To właśnie te informacje stały się punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat patologii w systemie ochrony zdrowia i odpowiedzialności politycznej.

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