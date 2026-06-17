Nagrody za dobrą pracę. W ciągu roku ZUS przeznaczył na nie 160 mln zł

ZUS stoi dziś przed strajkiem, bo związkowcy chcą 1200 zł podwyżki, a zarząd oferuje tylko 220 zł i jednorazowe 4000 zł.

Tymczasem pracownicy już teraz dostają regularne premie kwartalne oraz nagrody, na które w 2025 r. wydano ponad 160 mln zł, w tym pojedyncze nagrody nawet 20 tys. zł.

Do pensji dochodzą też nagrody świąteczne, stażowe, jubileuszowe oraz obowiązkowa „trzynastka”, co znacząco podnosi roczne wynagrodzenia.

Duże koszty bonusów w ZUS

Związkowcy z ZUS domagają się podwyżki 1200 zł brutto na etat. Zarząd zaoferował „tylko” 220 zł brutto i jednorazowo aż 4000 zł nagrody! Strona społeczna odrzuciła tę ofertę i zdecydowała się przeprowadzić strajk, który odbędzie się dziś. „Super Express” zapytał przy okazji ZUS o zasady wypłacania pracownikom nagród i innych dodatków.

Trzonem systemu płacowego, poza podstawowym wynagrodzeniem zasadniczym, jest system premii kwartalnych zapisany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Pracownicy co kwartał podlegają wewnętrznej ocenie, a jeśli wykonują swoje obowiązki zgodnie z kryteriami, mają prawo do premii. W efekcie odpowiednio oceniany pracownik regularnie zasila swoją pensję.

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Gdzie są związki, są nagrody

Do tego dochodzą nagrody, na które ZUS wydał w 2025 r. dokładnie 160 136 505 zł! Średnio daje to 3672 zł brutto na jednego zatrudnionego w skali roku, choć w rzeczywistości kwoty były mocno zróżnicowane. Wypłacane były zarówno nagrody powszechne z porozumień ze związkami (świąteczne po 190 zł i 600 zł oraz nagrody uzależnione od stażu pracy – od 600 zł do 2000 zł), jak i indywidualne nagrody uznaniowe dla wyróżniających się pracowników.

- Pojedyncza indywidualna maksymalna nagroda uznaniowa wynosiła 20 000 zł – poinformował nas ZUS.

Oprócz tego pracownikom ZUS przysługują ustawowe nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę oraz obligatoryjne trzynaste pensje!

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