Kaczyński mieszka u krewnego za darmo. Ma najlepszego kuzyna pod słońcem!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-16 5:15

Jarosław Kaczyński (77 l.) jeszcze długo nie wróci do spokojnego życia we własnym domu, ze względu na przebudowę drugiej części tzw. bliźniaka na Żoliborzu i towarzyszące jej hałasy. I najpewniej jeszcze przez wiele tygodni będzie mieszkał u swojego brata ciotecznego. – Jarek jest rodziną i mieszka u mnie za darmo – mówi nam Jan Maria Tomaszewski (76 l.).

Jan Maria Tomaszewski i Jarosław Kaczyński
Autor: Andrzej Lange/SUPER EXPRESS Jan Maria Tomaszewski i Jarosław Kaczyński

Prezes PiS mieszka u kuzyna

Choć wyprowadzka do mieszkania ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego miała potrwać tylko chwilę, rzeczywistość zweryfikowała te plany, gdyż remont u nowych sąsiadów przedłużył się. Nic dziwnego, gdyż nowi właściciele drugiej części tzw. bliźniaka z PRL, przerobili ją w nowoczesną willę z wysokimi oknami.

W lokalu nadal trwają prace wykończeniowe, które były uciążliwe dla prezesa PiS, dlatego Jarosław Kaczyński nadal mieszka u kuzyna i będzie u niego prawdopodobnie do końca roku. - Jarek mieszka u mnie za darmo, jest jak w rodzinie, pomagamy sobie, jest ok – powiedział Jan Maria Tomaszewski „Super Expressowi”. Lider PiS w gościach jest mało aktywny, bo ma zajęcie. – Po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki – opowiada Tomaszewski.

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Koty też tęsknią za domem

W domowym zaciszu prym wiodą jednak czworonogi. Koty prezesa, które przeprowadziły się razem z nim, całkowicie przejęły kontrolę nad mieszkaniem kuzyna. Wygląda na to, że kocia ferajna i ich właściciel zadomowili się u kuzyna na dobre – przynajmniej do czasu, aż na Żoliborzu w końcu zapadnie cisza. 

Jan Maria Tomaszewski to nie tylko kuzyn prezesa PiS, ale także znany malarz i artysta, od lat obecny w świecie kultury. W „Super Expressie” opisywaliśmy jego twórczość – obrazy, które prezentował na licznych wystawach. Niedawno jego prace trafiły nawet do Parlamentu Europejskiego, gdzie zorganizowano specjalną ekspozycję. Tomaszewski od lat podkreśla, że sztuka jest jego życiową pasją, a rodzinne więzi z Kaczyńskim nie mają wpływu na jego działalność artystyczną.

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JAN MARIA TOMASZEWSKI
JAROSŁAW KACZYŃSKI