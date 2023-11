Szafarowicz z młodzieżówki PiS ukarany przez UW! Nagana o ostrzeżeniem

Kto by się spodziewał?

Nagana z ostrzeżeniem dla Oskara Szafarowicza

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego zadecydowała we wtorek o ukaraniu naganą z ostrzeżeniem działacza młodzieżówki PiS Oskara Szafarowicza. Przedmiotem sprawy była aktywność publiczna działacza młodzieżówki niezgodna z kodeksem etyki studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawa działacza młodzieżówki PiS Oskara Szafarowicza ma związek z tragedią syna posłanki KO Magdaleny Filiks. 29 grudnia 2022 r. związany z PiS szef Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opublikował materiał, w którym podał informację pozwalającą zidentyfikować syna posłanki PO Magdaleny Filiks jako ofiarę pedofila. Chodziło o sprawę sprzed trzech lat, w której rok przed publikacją zapadł prawomocny wyrok, a sprawca przestępstwa siedział już w więzieniu. Duklanowski w tekście sugerował, że sprawa była tuszowana. Szafarowicz podawał tekst Duklanowskiego na Twitterze. Wpisy później usunął.

Min. Czarnek: To jest komunistyczny zamordyzm

Do decyzji Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z portalem wPolityce.pl. -"To jest komunistyczny zamordyzm, nic innego. Więcej, tego rodzaju zachowania na uniwersytetach polskich są niezgodne z prawem i będę podejmował wszystkie działania, które będą zmierzały do tego, żeby wyeliminować tę niezgodność z prawem" - ocenił. Dodał, że trzeba będzie zrobić z tym wszystkim porządek.

Zdaniem Czarnka, "takie zamordystyczne praktyki nie mają nic wspólnego ani z demokracją, ani z wolnością słowa, ani z wolnością nauki, ani z wolnością debaty, myśli czy poglądów". Zapewnił, że "Oskar Szafarowicz będzie miał pełną pomoc ze strony MEiN i pełną, moją".

Uniwersytet Warszawski opowiada się za wolnością słowa, ale są tego granice, a Pana zaangażowanie publiczne i aktywność medialna jest nie do zaakceptowania.Werdykt: NAGANA Z OSTRZEŻENIEMDodatek: Każde kolejne „niewłaściwe” wystąpienie w sferze politycznej to RELEGOWANIE z… pic.twitter.com/HDhAuE0dMJ— Oskar (@Szafarowicz2001) November 7, 2023

