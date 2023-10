i Autor: Twitter @Szafarowicz2001

O co chodzi?

Aktywista PiS złamał ciszę wyborczą?! Zasiadał w komisji wyborczej

Wybory parlamentarne 2023 za nami, a to oznacza, że tematy związane z polityką wracają z pełną mocą po krótkim okresie ciszy wyborczej. Przypomnijmy, że ta trwała od północy 14 października do zamknięcia komisji wyborczych czyli do ok. 21:00, w niedzielę 15 października, a kary za jej złamanie mogą być wysokie. Czyżby aktywista PiS Oskar Szafarowicz naruszył to prawo?