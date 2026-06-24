Syn znanej europosłanki zachował się niegodnie. Później miał jeszcze skłamać!

Bartłomiej Ważny
Bartłomiej Ważny
pmar
2026-06-24 14:34

Lubelski radny Koalicji Obywatelskiej, Konrad Wcisło, dopuścił się kłamstwa w sprawie parkowania na tzw. kopercie. Z ustaleń Radia ESKA wynika, że syn europosłanki Marty Wcisło złożył wniosek o kartę osoby niepełnosprawnej dopiero po tym, jak został przyłapany na gorącym uczynku. Opublikowane przez mieszkańca Lublina w sieci nagranie pokazało, jak korzystał z dokumentu wydanego na jego ojca, gdy tymczasem wniosek dla siebie przygotował... 10 dni później!

Kolumna zdjęć przedstawiająca Konrada Wcisło i Martę Wcisło, na tle miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych z zaparkowanym białym samochodem. O aferze z radnym Koalicji Obywatelskiej przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express; bip.lublin.eu; Amverlly/ Shutterstock

Konrad Wcisło zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych

Afera związana z lubelskim radnym nabiera rozpędu. Dziennikarze Radia ESKA dotarli do informacji, które rzucają zupełnie nowe światło na sprawę parkowania polityka na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się, że syn europosłanki Marty Wcisło minął się z prawdą po tym, jak ujawniono jego kontrowersyjne postępowanie.

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Konrad Wcisło reprezentuje Koalicję Obywatelską i zasiada w radzie Lublina w klubie prezydenta miasta. W sieci pojawił się film, na którym widać, jak pozostawia auto na tzw. kopercie. Kontrowersje wzbudził fakt, że radny wykorzystał kartę osoby niepełnosprawnej wystawioną na kogoś innego. Polityk zgłosił się na policję z własnej inicjatywy, ale uniknął szybkiego mandatu, tłumacząc, że prawo nie przewiduje możliwości wymierzenia kary samemu sobie. Twierdził również, że zaszło nieporozumienie i że sam ma stosowne uprawnienia. Radio ESKA ustaliło jednak, że słowa te rozmijają się ze stanem faktycznym!

Mieszkaniec zgłosił sprawę na policję

Całą sytuację zauważył i udokumentował jeden z mieszkańców Lublina, Seweryn Szczepaniak, który zdecydował się zgłosić incydent odpowiednim służbom. Tłumaczył w rozmowie, że zależało mu na dokładnym zbadaniu wszystkich okoliczności zdarzenia, dlatego oficjalne zawiadomienie złożył 23 czerwca.

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Sam Wcisło, w rozmowie telefonicznej z Radiem ESKA, krótko stwierdził:

- Ja już nie zamierzam komentować tego tematu. Wszystko co powiedziałem, to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem

Radny miał wypadek. Co grozi za bezprawne parkowanie?

Warto dodać, że radny może starać się o uprawnienia do parkowania ze względu na wypadek z grudnia zeszłego roku. Wówczas potrącił go samochód, przez co nosił gips od pasa aż po szyję. Dziennikarze czekają na stanowisko Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w tej sprawie.

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Zajęcie miejsca dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty to wykroczenie, które zagrożone jest karą finansową w wysokości 800 złotych oraz otrzymaniem 5 punktów karnych. Należy również pamiętać, że samochód pozostawiony w takim miejscu może zostać odholowany na koszt kierowcy.

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Marta Wcisło
KOALICJA OBYWATELSKA (KO)
LUBLIN