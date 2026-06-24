Stała baza wojsk USA w naszym kraju? Aż tylu Polaków jest skłonnych wydać na to miliardy złotych!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-24 13:45

Jaka jest cena bezpieczeństwa narodowego w dzisiejszych, szalenie niespokojnych czasach? To pytanie, które zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście propozycji utworzenia stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Choć dyskusja o współfinansowaniu przez Polskę takiej inwestycji kwotą liczoną w miliardach złotych mogłaby budzić opory, nasze najnowsze badanie opinii publicznej przynosi zaskakujące wnioski. Jak wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego dla „Super Expressu”, znacząca część naszego społeczeństwa jest gotowa zaakceptować takie zobowiązanie finansowe!

Grafika przedstawia kolaż z wojskowym w kamuflażu, amerykańską flagą na ramieniu munduru, stosem banknotów 100 zł oraz flagą Polski w tle. W centrum widać żołnierza USA w pełnym oporządzeniu z karabinem, obok wojskowy pojazd. Na naszym portalu możesz przeczytać o finansowaniu stałej bazy wojsk USA.
Autor: Bumble Dee/ Shutterstock

Kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO i ewentualnej trwałej obecności wojsk sojuszniczych od dawna pozostaje jednym z kluczowych punktów polskiej polityki bezpieczeństwa. Szczególnie gorąco dyskutowana jest w ostatnim czasie możliwość utworzenia stałej bazy wojsk USA na terenie naszego kraju, zwłaszcza w kontekście potencjalnego wkładu finansowego Polski, który mógłby sięgnąć nawet kilkunastu miliardów złotych. Mimo tak wysokiej stawki, najnowsze wyniki sondażu pokazują, że społeczeństwo ma w tej sprawie bardzo konkretne i jednoznaczne zdanie. Jak duża grupa Polaków popiera ten niewątpliwie kosztowny, ale jakże ważny strategicznie krok w kwestii naszego bezpieczeństwa?

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Instytut Badań Pollster, wykonując badanie na zlecenie „Super Expressu”, zadał jego uczestnikom następujące pytanie: Czy popierasz utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli Polska miałaby współfinansować jej budowę w kwocie kilku - kilkunastu miliardów złotych? Jak odpowiedzieli respondenci?

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Wyniki sondażu bardzo wyraźnie wskazują poparcie społeczne dla tego pomysłu. Łącznie aż 71% ankietowanych wyraża aprobatę dla tej inicjatywy, gdzie 32% zadeklarowało zdecydowane "tak", natomiast pozostałe 39% wybrało opcję "raczej tak". Innymi słowy, kwestia wzmocnienia bezpieczeństwa Polski poprzez stałą obecność amerykańskich sił zbrojnych jest priorytetem dla większości respondentów, przeważającym nad znacznymi kosztami finansowymi. Zdecydowana mniejszość społeczeństwa, bo łącznie 29%, wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania (18% "raczej nie", 11% "zdecydowanie nie").

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 19-21 czerwca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

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