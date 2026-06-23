Najnowszy sondaż partyjny. Zyskały dwie partie, straciły cztery ugrupowania

KO wyraźnie umacnia pozycję lidera, podczas gdy PiS lekko traci i pozostaje w lekkim trendzie spadkowym.

Konfederacja oraz ugrupowanie Brauna notują zauważalne wzrosty, co wzmacnia ich pozycję w środku stawki.

Największymi przegranymi pomiaru są PSL i Polska 2050, które wyraźnie osuwają się w dół.

KO rośnie pomimo afery

W najnowszym sondażu Koalicja Obywatelska umacnia pozycję lidera, osiągając 34,01 proc., czyli wyraźnie więcej niż pod koniec maja, gdy notowała 32,98 proc. Wzrost o ponad 1 punkt procentowy pokazuje, że partia Donalda Tuska utrzymuje stabilny trend zwyżkowy.

Prawo i Sprawiedliwość pozostaje na drugim miejscu, choć z lekkim spadkiem. Obecne 26,17 proc. to wynik minimalnie słabszy niż majowe 26,66 proc. (−0,49 p.p.), co oznacza kosmetyczną korektę.

Konfederacja Wolność i Niepodległość może dziś liczyć na 13,93 proc. głosów, czyli nieco więcej niż miesiąc temu (13,29 proc.). To wzrost o 0,64 p.p., który potwierdza, że ugrupowanie utrzymuje stabilną trzecią pozycję.

Nowa Lewica pozostaje praktycznie w miejscu — 7,82 proc. wobec wcześniejszych 7,76 proc. (+0,06 p.p.). To zmiana symboliczna, mieszcząca się w granicach błędu statystycznego.

Wyraźniej rośnie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jej 7,66 proc. to skok z 7,03 proc., czyli +0,63 p.p.. To jeden z bardziej zauważalnych wzrostów w zestawieniu.

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Partia Razem traci lekko — obecne 4,58 proc. to spadek względem majowego wyniku 4,78 proc. (−0,20 p.p.).

Tracą PSL i Polska 2050

PSL notuje wyraźniejszy zjazd: 3,55 proc. wobec wcześniejszych 4,25 proc., czyli −0,70 p.p.. To największy spadek w całym badaniu.

Polska 2050 Szymona Hołowni również traci — 1,61 proc. to wynik znacznie słabszy niż 2,71 proc. z końca maja (−1,10 p.p.). Ugrupowanie wyraźnie osuwa się w dół stawki.

Na inne partie w badaniu wskazało 0,67 proc. badanych, co oznacza niewielki wzrost względem poprzedniego pomiaru (0,54 proc., +0,13 p.p.).

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 19-21 czerwca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

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