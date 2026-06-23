Najnowszy sondaż partyjny. Zyskały dwie partie, straciły cztery ugrupowania

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-23 14:30

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, ich faworytem zostałaby Koalicja Obywatelska, na którą stawia 34 proc. z nas – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego dla „Super Expressu”. Partia Donalda Tuska odnotowała 1-proc. wzrost poparcia w stosunku do sondażu z końca maja. Drugim ugrupowaniem, które zyskało w tym czasie jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Posłowie na sali plenarnej Sejmu podczas posiedzenia, obserwując przebieg obrad, co odzwierciedla ważne wydarzenia polityczne opisywane na naszym portalu. Na zdjęciu widać polskie flagi i godło.
Autor: Radek Pietruszka/ PAP Posłowie podczas posiedzenia Sejmu, podejmujący decyzje w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Biało-czerwona flaga i godło Polski widoczne w tle. Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • KO wyraźnie umacnia pozycję lidera, podczas gdy PiS lekko traci i pozostaje w lekkim trendzie spadkowym.
  • Konfederacja oraz ugrupowanie Brauna notują zauważalne wzrosty, co wzmacnia ich pozycję w środku stawki.
  • Największymi przegranymi pomiaru są PSL i Polska 2050, które wyraźnie osuwają się w dół.

KO rośnie pomimo afery

W najnowszym sondażu Koalicja Obywatelska umacnia pozycję lidera, osiągając 34,01 proc., czyli wyraźnie więcej niż pod koniec maja, gdy notowała 32,98 proc. Wzrost o ponad 1 punkt procentowy pokazuje, że partia Donalda Tuska utrzymuje stabilny trend zwyżkowy.

Prawo i Sprawiedliwość pozostaje na drugim miejscu, choć z lekkim spadkiem. Obecne 26,17 proc. to wynik minimalnie słabszy niż majowe 26,66 proc. (−0,49 p.p.), co oznacza kosmetyczną korektę.

Konfederacja Wolność i Niepodległość może dziś liczyć na 13,93 proc. głosów, czyli nieco więcej niż miesiąc temu (13,29 proc.). To wzrost o 0,64 p.p., który potwierdza, że ugrupowanie utrzymuje stabilną trzecią pozycję.

Nowa Lewica pozostaje praktycznie w miejscu — 7,82 proc. wobec wcześniejszych 7,76 proc. (+0,06 p.p.). To zmiana symboliczna, mieszcząca się w granicach błędu statystycznego.

Wyraźniej rośnie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jej 7,66 proc. to skok z 7,03 proc., czyli +0,63 p.p.. To jeden z bardziej zauważalnych wzrostów w zestawieniu.

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Partia Razem traci lekko — obecne 4,58 proc. to spadek względem majowego wyniku 4,78 proc. (−0,20 p.p.).

Tracą PSL i Polska 2050

PSL notuje wyraźniejszy zjazd: 3,55 proc. wobec wcześniejszych 4,25 proc., czyli −0,70 p.p.. To największy spadek w całym badaniu.

Polska 2050 Szymona Hołowni również traci — 1,61 proc. to wynik znacznie słabszy niż 2,71 proc. z końca maja (−1,10 p.p.). Ugrupowanie wyraźnie osuwa się w dół stawki.

Na inne partie w badaniu wskazało 0,67 proc. badanych, co oznacza niewielki wzrost względem poprzedniego pomiaru (0,54 proc., +0,13 p.p.).

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 19-21 czerwca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

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