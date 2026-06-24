Zmiany w rządzie Tuska po aferze w szpitalu? "Widzi, że politycznie jest ona beznadziejna"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-24 11:53

Afera w warszawskim Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi. Według ustaleń dziennika "Rzeczpospolita" sprawa ta może w nadchodzącym czasie doprowadzić do poważnych zmian w rządzie Donalda Tuska. Wskazuje się przy tym, że w takim wariancie główną osobą zagrożoną utratą stanowiska jest minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda została przez jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej wprost określona jako "politycznie beznadziejna"!

Donald Tusk na tle Szpitala Południowego w Warszawie, patrzący na wprost. Zdjęcie ilustruje kontekst afery w placówce i możliwe zmiany w rządzie, o których możesz przeczytać na naszym portalu. Budynek szpitala ma jasną elewację, widoczne są też dwa białe namioty przed nim oraz pas zieleni i ulica.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Omar Havana/ Associated Press
  • Nie milkną echa afery w Szpitalu Południowym. 
  • Według "Rzeczpospolitej" sprawa może doprowadzić do rekonstrukcji rządu. 
  • Dziennik przekonuje, że stanowisko może stracić minister zdrowia.
  • Jeden z rozmówców, zarazem polityk KO, wystawił jej koszmarną ocenę. 

Od jakiegoś czasu spekulowało się, że w nadchodzących tygodniach premier Donald Tusk przeprowadzi drobną rekonstrukcję rządu. Teraz, jak przekonuje "Rzeczpospolita", afera w warszawskim Szpitalu Południowym może znacząco przyspieszyć decyzję o takowej. Co więcej, zapowiadane roszady nie będą miały charakteru wyłącznie kosmetycznego. Jedną z osób, które mogą stracić stanowisko, jest minister zdrowia. Brak silnej pozycji politycznej oraz niedostateczne doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym to główne zarzuty, jakie rozmówcy dziennika stawiają Jolancie Sobierańskiej-Grendzie. Właśnie z tych powodów, wewnątrz partii rządzącej, spotyka się ona z największą krytyką, a działacze Koalicji Obywatelskiej nazywają ją "nieudanym wyborem personalnym" Donalda Tuska.

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Jeden z polityków KO ocenił szalenie bezkompromisowo:

- Sobierańska-Grenda to osobista decyzja kadrowa premiera. Widzi, że politycznie jest ona beznadziejna, a w partii panuje frustracja, że nas nie broni.

Według informacji gazety premier nie zdymisjonuje ministrę od razu, żeby ruch ten nie został wykonany jakoby pod dyktando mediów, ale w czasie planowanej rekonstrukcji zmiana na tym stanowisku jest praktycznie rzecz biorąc przesądzona.

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Inni czołowi politycy obozu władzy na razie unikną poważniejszych konsekwencji. Jednakże szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który promował Dawida Kacprzyka (choć potem zablokował jego start w wyborach), może ponieść konsekwencje. Rozmówcy "Rzeczpospolitej" przewidują, że szef MSWiA może stracić kontrolę nad stołecznymi strukturami partyjnymi. Z kolei prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ma dokończyć obecną kadencję, po czym – jak twierdzi działacz z jego otoczenia - zajmie się polityką międzynarodową.

Galeria poniżej: Konferencja posłów PiS przed Szpitalem Południowym z udziałem Mateusza Morawieckiego

Konferencja posłów PiS przed Szpitalem Południowym z udziałem Mateusza Morawieckiego
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Czy minister zdrowia powinna stracić stanowisko?
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MINISTER ZDROWIA
DONALD TUSK
Jolanta Sobierańska-Grenda
SZPITAL POŁUDNIOWY