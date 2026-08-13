O włos od tragedii! Donald Tusk: "Zapobiegliśmy zamachowi"

Polskie służby zapobiegły egzekucji na przedsiębiorcy branży zbrojeniowej, obywatelu USA i Ukrainy, który zaopatrywał Ukrainę. Premier Donald Tusk określił cel zamachu jako osobę "niewygodną dla reżimu Putina".

W związku ze sprawą zatrzymano 29-letniego obywatela Rosji, który, według premiera, miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne w celu przeprowadzenia zamachu. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania zabójstwa.

Zapobieżenie zamachowi było wynikiem sprawnej koordynacji polskich i amerykańskich służb. Donald Tusk podkreślił, że to pierwsza taka sytuacja, w której Rosja zleca zamach na obywatela USA na terenie kraju NATO.

W Warszawie udaremniono planowany zamach, którego celem miał być przedsiębiorca branży zbrojeniowej, zaopatrujący Ukrainę. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM, chodziło o obywatela USA i Ukrainy. Premier Donald Tusk określił cel zamachu jako "człowieka niewygodnego dla reżimu Putina".

W związku ze sprawą zatrzymano 29-letniego obywatela Rosji, mieszkańca Donbasu. Według śledczych, zlecenie miało charakter polityczny, a jego wykonawca został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne w celu przeprowadzenia egzekucji. Zatrzymania dokonano na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Wołoskiej, w ubiegłym tygodniu, 7 sierpnia. W akcji brali udział funkcjonariusze Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, wspierani przez kontrterrorystów.

Jak wynika z ustaleń, policjanci, współpracując z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zlokalizowali miejsce zamieszkania podejrzanego. Początkowo planowano wejście do lokalu, jednak 29-latek opuścił mieszkanie i został zatrzymany na ulicy. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Obecnie przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.

Reakcja Donalda Tuska

Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy na konferencji prasowej, potwierdzając, że zatrzymany Rosjanin miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne w celu przeprowadzenia egzekucji w Warszawie.

- W ostatniej chwili, dzięki akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec - powiedział. - To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO - podkreślił.

Dodał, że sprawa ma wymiar międzynarodowy, ukazując zasięg "mack rosyjskich służb".

Współpraca międzynarodowa

Premier ostrzegł również przed dalszymi działaniami.

- Niestety musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie - stwierdził.

Zapowiedział intensywne działania, mające na celu zapobieganie "ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju".

- Dzięki sprawnej koordynacji polskich i amerykańskich służb udało się zapobiec tragedii - przekazał.

Informację o współpracy ze służbami USA potwierdził również minister Siemoniak w serwisie X, podkreślając rolę koordynacji w operacji zatrzymania.

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