Prezydent podpisał aż 5 ustaw. Część Polaków może zyskać duże pieniądze

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Ustawa wprowadza zwolnienie z tzw. podatku Belki dla aktywów zgromadzonych na OKI, z limitami do 100 tys. zł dla aktywów inwestycyjnych i 25 tys. zł dla oszczędnościowych.

Głównym celem OKI jest rozwój krajowego rynku kapitałowego oraz zachęcanie Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania, z prognozowanym napływem kapitału na GPW rzędu miliardów złotych.

13 sierpnia 2026 roku, Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod Ustawą o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (druk sejmowy nr 2580). Przepisy te, zgodnie z zapowiedziami rządu, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i stanowią odpowiedź na priorytet, jakim jest stymulowanie krajowego rynku kapitałowego oraz zachęcanie Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania.

Zwolnienia z podatku Belki

Tzw. podatek Belki, formalnie znany jako podatek od zysków kapitałowych, został wprowadzony w Polsce w 2002 roku przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę, od którego nazwiska pochodzi jego potoczna nazwa. Jest to 19-procentowa danina obejmująca dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, takich jak jednostki funduszy czy akcje. Sposób poboru i rozliczenia podatku różni się w zależności od rodzaju aktywów.

Kluczowym elementem Ustawy o OKI jest wprowadzenie ulg podatkowych. Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych, takie jak akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych, będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Dla aktywów o charakterze oszczędnościowym, obejmujących m.in. obligacje i lokaty, limit zwolnienia wynosi 25 tys. zł.

Należy podkreślić, że limit 25 tys. zł dla oszczędności mieści się w ogólnym limicie 100 tys. zł i nie jest sumowany do kwoty 125 tys. zł. Dodatkowo, od 2030 roku, ustalone kwoty będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji z pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego. Kwoty te będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł.

W ramach limitu 25 tys. zł zwolnieniu z podatku Belki podlegać będą przede wszystkim aktywa oszczędnościowe, takie jak środki zgromadzone na złotowych rachunkach bankowych, skarbowych obligacjach oszczędnościowych, bonach skarbowych, a także wybrane produkty zbiorowego inwestowania o niskim poziomie ryzyka i odpowiedniej ekspozycji na kwalifikowane aktywa.

Z kolei w ramach łącznego limitu 100 tys. zł, zwolnione będą aktywa inwestycyjne, w tym akcje polskich spółek, prawa do akcji i prawa poboru, obligacje i listy zastawne denominowane w złotych, a także jednostki funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Nowy podatek

Wszystkie aktywa zgromadzone na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, które przekroczą ustalone limity zwolnień, zostaną objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd deklaruje, że stawka tego podatku nie przekroczy 1 proc. Jego wysokość będzie wyliczana według szczegółowego algorytmu, uwzględniającego dzienne wyceny aktywów, saldo wpłat oraz czas posiadania konta. Dokładna wysokość podatku ma być publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.

Potencjalny Wpływ na Rynek KapitałowyTwórcy ustawy przewidują, że wprowadzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych może znacząco zasilić Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szacuje się, że do 2030 roku na GPW może trafić około 25 mld zł, a do 2040 roku kwota ta wzrośnie do 74 mld zł, co przyczyni się do pogłębienia i rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Inne Ustawy Podpisane przez PrezydentaPodczas uroczystości 13 sierpnia 2026 roku, Prezydent Karol Nawrocki podpisał łącznie pięć aktów prawnych. Oprócz Ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (druk sejmowy nr 2580), w skład pakietu weszły:

Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2410)

Ustawa z dnia 17 lipca 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 23 lutego 2026 r. (nr druku sejmowego 2667)

Ustawa z dnia 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Prawo o notariacie (nr druku sejmowego 2699)

Ustawa z dnia 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nr druku sejmowego 2701)

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