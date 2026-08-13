Koszmar Andrzeja Dudy. Naprawdę ciężko będzie mu się nie załamać, jak to zobaczy

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-13 13:32

Andrzej Duda przez dziesięć lat był prezydentem Polski. Za pierwszym razem pokonał w wyborach Bronisława Komorowskiego, a za drugim Rafała Trzaskowskiego. Mogłoby się wydawać, że jego miejsce po dwóch kadencjach wciąż jest w polskiej polityce. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Opublikowano właśnie wyniki sondażu, który naprawdę może go załamać. Czy Andrzej Duda powinien wrócić do polityki? Liczba uczestników badania, którzy tego chcą, naprawdę może dawać do myślenia!

Prezydent Andrzej Duda siedzi w sejmowej ławie zamyślony. O wynikach sondażu dla polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Andrzej Duda w Sejmie

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Onet rzucił światło na nastroje społeczne dotyczące potencjalnego powrotu Andrzeja Dudy do czynnej polskiej polityki. Wyniki badania są szalenie jednoznaczne i wskazują na... zdecydowany brak poparcia dla takiej idei! Zaledwie 18,8% respondentów wyraziło chęć zobaczenia byłego prezydenta ponownie aktywnego na scenie politycznej. Liczba ta blednie w porównaniu z grupą przeciwników, która jest ponad trzykrotnie większa – aż 61,5% uczestników sondażu stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Blisko jedna piąta ankietowanych, dokładnie 19,7%, nie zajęła w tej kwestii żadnego stanowiska, co może świadczyć o braku wyrobionej opinii lub obojętności.

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Szczegółowa analiza wyników sondażu ujawniła również interesujące różnice demograficzne. Okazuje się, że mężczyźni są bardziej skłonni poprzeć powrót Andrzeja Dudy do polityki niż kobiety - za taką opcją opowiada się 21,9% panów, w porównaniu do 15,9% pań. Co więcej, największe poparcie dla byłego prezydenta odnotowano w grupie wiekowej 35-49 lat, gdzie ponad jedna czwarta (26,3%) badanych wyraża chęć, by ponownie zaangażował się on w życie publiczne.

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Sondaż przeprowadziła pracownia SW Research 12 sierpnia 2026 r.

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Czy Andrzej Duda powinien wrócić na scenę polityczną?
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