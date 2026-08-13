Koszmar Andrzeja Dudy. Naprawdę ciężko będzie mu się nie załamać, jak to zobaczy

Andrzej Duda przez dziesięć lat był prezydentem Polski. Za pierwszym razem pokonał w wyborach Bronisława Komorowskiego, a za drugim Rafała Trzaskowskiego. Mogłoby się wydawać, że jego miejsce po dwóch kadencjach wciąż jest w polskiej polityce. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Opublikowano właśnie wyniki sondażu, który naprawdę może go załamać. Czy Andrzej Duda powinien wrócić do polityki? Liczba uczestników badania, którzy tego chcą, naprawdę może dawać do myślenia!

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Andrzej Duda w Sejmie