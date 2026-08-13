Nie żyje Zhu Rongji. Były premier Chin miał 97 lat

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-13 11:48

Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin i jedna z najważniejszych postaci gospodarczej transformacji kraju. Miał 97 lat. Polityk kierował chińskim rządem w latach 1998-2003, a jego nazwisko mocno wiąże się z reformami państwowych firm i wejściem Chin do WTO.

Portret byłego premiera Chin Zhu Rongji w ciemnym garniturze. O jego śmierci przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Hermann J. Knippertz/ Associated Press
  • Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, kluczowa postać w gospodarczej transformacji kraju, który odszedł w wieku 97 lat.
  • Znany z ostrego stylu i walki z korupcją, przeprowadził radykalne reformy państwowych firm i wprowadził Chiny do Światowej Organizacji Handlu.
  • Odkryj, jak jego bezkompromisowe decyzje ukształtowały współczesną potęgę gospodarczą Chin i co oznaczał termin „konstrukcja z wytłoczyn tofu”!

Nie żyje Zhu Rongji. Zmarł w Pekinie

O śmierci byłego premiera poinformowała chińska państwowa agencja Xinhua. Zhu Rongji zmarł w Pekinie w wieku 97 lat.

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W oficjalnym komunikacie podano, że odszedł "w wyniku choroby". Chińskie władze określiły go jako "wybitnego członka Partii, wiernego bojownika komunistycznego i znakomitego przywódcę Partii i państwa".

Zhu stał na czele chińskiego rządu od 1998 do 2003 roku. Był znany z ostrego stylu, krytyki korupcji i bezkompromisowego podejścia do gospodarki.

Zhu Rongji ostro mówił o korupcji

Jeszcze na początku swojej kadencji alarmował o nadużyciach urzędników, rosnących nierównościach i problemach związanych z korupcją.

Zhu spopularyzował również określenie "konstrukcji z wytłoczyn tofu". W ten sposób opisywał źle wykonane inwestycje budowlane, które jego zdaniem były skutkiem korupcji i nierzetelności.

Nie bał się też uderzać w lokalne struktury władzy. Dzięki temu zyskał opinię polityka twardego, ale jednocześnie zdecydowanego na przeprowadzenie głębokich zmian.

Reformował chińską gospodarkę

Zanim został premierem, odpowiadał za gospodarkę jako wicepremier. Jednym z najważniejszych elementów jego polityki była restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw.

Nierentowne zakłady zamykano, co pociągnęło za sobą masowe zwolnienia. Reformy miały jednak pomóc w uporządkowaniu finansów i przygotować chińską gospodarkę do silniejszego wejścia na światowe rynki.

Za jego kadencji, w 2001 roku, Chiny zostały członkiem Światowej Organizacji Handlu. Był to jeden z przełomowych momentów w procesie otwierania chińskiej gospodarki na świat.

Od inżyniera do premiera Chin

Zhu Rongji urodził się w 1928 roku. Z wykształcenia był inżynierem elektrykiem i absolwentem prestiżowego Uniwersytetu Tsinghua. Do Komunistycznej Partii Chin wstąpił jeszcze przed powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej. W czasie rewolucji kulturalnej został zesłany na wieś. Później został zrehabilitowany i wrócił do pracy w aparacie państwowym.

W latach 80. był burmistrzem Szanghaju. Już wtedy uczestniczył w zmianach, które miały przekształcić miasto w jedno z najważniejszych centrów finansowych Azji. Funkcję premiera Chin pełnił do marca 2003 roku.

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