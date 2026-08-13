Karol Nawrocki patronem paktu prawicy? „Takie rozmowy są prowadzone”

W obozie prawicy może szykować się poważna operacja polityczna przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Jednym z jej najważniejszych elementów miałoby być porozumienie w wyborach do Senatu. O możliwość stworzenia takiego paktu oraz rolę prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki został zapytany w audycji „Gość Radia ZET”.

Prezydent patronem paktu senackiego prawicy?

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka zapytała wprost, czy Karol Nawrocki byłby skłonny zostać patronem sojuszu prawicowych ugrupowań w wyborach do Senatu. Odpowiedź szefa prezydenckiej kancelarii może wywołać polityczną burzę. – Tak, i takie rozmowy czy takie rozważania są prowadzone – przyznał otwarcie Zbigniew Bogucki. Zastrzegł jednak, że nie chce ujawniać szczegółów politycznej „kuchni”.

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Bogucki przekonywał, że w wyborach do Senatu jedność może zdecydować o zwycięstwie. Przypomniał, że senackie okręgi są jednomandatowe, a wspólny kandydat zwiększa szanse całego obozu.

Wspólna lista prawicy do Sejmu?

W rozmowie pojawił się również temat ewentualnej wspólnej listy prawicowych ugrupowań w wyborach do Sejmu. Według pytania prowadzącej patronem takiego projektu także miałby zostać prezydent Nawrocki. Bogucki nie potwierdził, że taka lista powstanie. Podkreślił, że decyzja należy do władz poszczególnych partii. – Czy jest możliwa, tego nie wiem. To na pewno jest rzecz polityków, którzy są w kierownictwach poszczególnych partii tych konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych – powiedział.

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Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył jednocześnie, że wyborcy prawicy popierają Karola Nawrockiego. – To oni powinni mieć głos decydujący, więc dobrze by było, gdyby prawica w Polsce rządziła. Nie tylko z tego powodu, że więcej jest tych Polaków, ale dlatego, że po prostu rządzi lepiej – ocenił w Radiu ZET.