Nowa data w kalendarzu polskich świąt? Zaskakująca inicjatywa ma zyskiwać poparcie

Niezwykła petycja do Senatu: „Nie prosimy o wiele, prosimy o jeden dzień w roku”

Inicjatorki projektu, w poruszających słowach, apelują do senatorów o uznanie roli prababć i pradziadków. - My, prababcie, wnosimy tę petycję z potrzeby serca. Nie prosimy o wiele. Prosimy o jeden dzień w roku, w którym najstarsze pokolenie rodziny – prababcie i pradziadkowie – zostanie dostrzeżone, docenione i symbolicznie uhonorowane – czytamy w dokumencie, który trafił na biurka senatorów. Podkreślają, że dla nich taki dzień byłby przede wszystkim „znakiem, że nasza obecność, nasze wspomnienia, troska, modlitwy, opowieści i miłość do prawnuków mają znaczenie”.

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Co istotne, pomysłodawczynie wyraźnie zaznaczają, że ich intencją nie jest stworzenie kolejnej okazji do kosztownych prezentów czy hucznych uroczystości. - Chciałybyśmy, aby był dniem pamięci, uśmiechu, telefonu, laurki, odwiedzin, wspólnego zdjęcia, rodzinnej herbaty albo szkolnego spotkania, podczas którego dzieci mogłyby poznać historie swoich najstarszych bliskich – precyzują autorki petycji.

Kiedy Dzień Prababci i Dzień Pradziadka mógłby zagościć w kalendarzu? Są już propozycje!

Choć konkretna data nie została jeszcze ściśle określona, inicjatorki nowego święta sugerują, aby Dzień Prababci i Dzień Pradziadka obchodzony był we wrześniu. Ten jesienny miesiąc mógłby stać się symbolem dojrzałości i mądrości życiowej, idealnie wpisując się w charakter proponowanego święta. Co więcej, petycja nie jest osamotniona w swoich postulatach. Jak wynika z pism dołączonych do dokumentu, inicjatywa zyskała już poparcie znaczących instytucji, w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.

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Warto jednak pamiętać, że formalne ustanowienie nowego święta może napotkać na pewne przeszkody natury proceduralnej. „Rzeczpospolita” zwraca uwagę na fakt, że nawet obecnie obchodzone Dzień Babci i Dzień Dziadka nie mają statusu świąt państwowych i nie są wymienione w żadnym akcie prawnym. Ich popularność wynika wyłącznie z tradycji i społecznego uznania. To rodzi pytanie, w jaki sposób Senat mógłby zareagować na prośbę dotyczącą Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Czy zdecyduje się na podobną, nieformalną formę uznania, czy może poszuka drogi do bardziej oficjalnego wpisania tego dnia w kalendarz?

Sonda Czy Dzień Prababci i Pradziadka powinien zostać wprowadzony? Tak Nie Wszystko mi jedno