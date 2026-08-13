Braun znów na celowniku prokuratury. Sąd kazał wrócić do sprawy ukraińskiej flagi

Sprawa usunięcia ukraińskiej flagi z Kopca Kościuszki przez Grzegorza Brauna, pierwotnie umorzona, ponownie wraca na wokandę.

Sąd w Krakowie uchylił decyzję prokuratury, nakazując ponowną analizę zachowania posła pod kątem nawoływania do nienawiści i uszkodzenia mienia.

Śledczy wzywają kolejnych świadków – czy nowe dochodzenie doprowadzi do postawienia zarzutów w tej głośnej sprawie?

Prokuratura wróciła do sprawy flagi na Kopcu Kościuszki

Sprawa, która wydawała się już zamknięta, ponownie trafiła na biurka krakowskich śledczych. Chodzi o wydarzenia z początku czerwca 2024 roku na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Grzegorz Braun opublikował wówczas w mediach społecznościowych nagranie z zajścia. Interweniowała policja. Sprawa dotyczyła zabrania ukraińskiej flagi, a także uszkodzenia masztu i jednej z kamer.

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Braun napisał wtedy:

"Flagę UKR, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie".

Postępowanie zostało w lipcu 2025 roku umorzone. Śledczy uznali wówczas, że brak jest znamion czynu zabronionego.

Sąd uchylił decyzję prokuratury

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Komitet Kopca Kościuszki, który zaskarżył decyzję. W lutym 2026 roku sąd uchylił umorzenie i nakazał dalsze prowadzenie sprawy.

Sędzia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie ds. karnych, przekazał TVN24:

"W uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał, że zachowanie sprawcy wymaga ponownej analizy pod kątem nawoływania do nienawiści i uszkodzenia mienia w tym rozważenia czy zamieszczanie w mediach społecznościowych stygmatyzujących komentarzy, a także demonstracyjne zerwanie flagi nie miało na celu wzbudzania oraz podsycania nienawiści na tle różnic narodowościowych".

Z relacji działaczy Konfederacji Korony Polskiej wynika, że wysyłane są wezwania na przesłuchania. Pod koniec lipca zeznania złożył m.in. Daniel Grelak, szef lokalnych struktur ugrupowania. Postępowanie dotyczy art. 256 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Prokuratura bada także wątek uszkodzenia mienia. Na razie nie wiadomo, czy ponowne śledztwo zakończy się postawieniem komukolwiek zarzutów.

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