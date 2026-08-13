Tusk próbował objąć biceps Nawrockiego. Zaskakująca reakcja prezydenta

Podczas chrztu fregaty ORP „Wicher” w Gdyni doszło do niespodziewanego spotkania Donalda Tuska i Karola Nawrockiego, znanych z politycznych różnic.

Kamery uchwyciły moment, gdy premier z uśmiechem uścisnął dłoń prezydenta i chwycił go za ramię, co wywołało duże zaskoczenie.

Zobacz, jak zareagował Karol Nawrocki na ten niecodzienny gest i co Donald Tusk powiedział o ich wspólnej obecności!

Tusk zaskoczył Nawrockiego gestem

W Gdyni odbył się chrzest fregaty ORP „Wicher”. Na uroczystości pojawili się najważniejsi politycy w kraju, w tym premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Ich wspólne spotkania zwykle przyciągają uwagę ze względu na polityczne różnice i wzajemne uszczypliwości. Tym razem kamery zarejestrowały jednak znacznie luźniejszy moment.

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Nagranie z wydarzenia opublikowała prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Widać na nim, jak Tusk podczas krótkiej rozmowy uśmiecha się do Nawrockiego, ściska jego dłoń, a następnie chwyta go za ramię. Prezydent zachował większy dystans i nie odpowiedział na gest premiera z podobnym entuzjazmem.

Tusk zażartował ze wspólnej obecności z prezydentem

Do relacji między oboma politykami Tusk nawiązał również podczas przemówienia. Premier zwrócił uwagę, że zarówno on, jak i Nawrocki są silnie związani z Trójmiastem.

– To nie zawsze się tak zdarza, prawda? Panie prezydencie, żeby pan i ja jednocześnie składali hołd Gdyni – powiedział Tusk.

Nie wiem czy Tusk gadając z Nawrockim wczoraj w Gdyni chciał pokazać, że jest wyluzowany i wyszedł taki cringe czy po prostu zżarły go nerwy XD pic.twitter.com/pCiH1lfitI— chrzanik (@chrzanikx) August 13, 2026

Krótki żart wywołał zainteresowanie właśnie dlatego, że relacje między premierem a prezydentem od początku kadencji Nawrockiego nie należą do najłatwiejszych.

ORP „Wicher” ochrzczony w Gdyni

Uroczystość odbyła się w gdyńskim porcie i była poświęcona fregacie ORP „Wicher”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Mimo oficjalnego charakteru uroczystości największe emocje w sieci wzbudziło krótkie nagranie z Tuskiem i Nawrockim. Polityczny dystans na chwilę ustąpił miejsca bardziej swobodnej rozmowie.

Poniżej galeria zdjęć: Iskrzy między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim

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