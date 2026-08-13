PILNE! Donald Tusk właśnie to ogłosił! Piękny czas potrwa dwa tygodnie

Powrót CPN

Na czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk przekazał nader ważną wieść dla wszystkich kierowców. - Pierwsza rzecz, na którą Polacy czekali z utęsknieniem i ja to dobrze rozumiem, jeżdżąc po Polsce, to decyzja, jaką podjęliśmy wspólnie z ministrem finansów i ministrem ds. energii o przywróceniu istotnej części programu CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej” - oznajmił. Wskazał, że na czas powrotów z wakacji VAT na paliwa będzie obniżony do 8 proc. - Powinno się to przełożyć na obniżkę mniej więcej, w zależności od paliwa, od 90 gr do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka - mówił premier.

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- Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku (17 sierpnia) do 31 sierpnia włącznie, a więc także do poniedziałku - poinformował Donald Tusk. Podkreślił, że „Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw”. Jak wynikało z wypowiedzi premiera, obniżonej stawce VAT na paliwa towarzyszyć będzie również maksymalna cena paliw, którą określać będzie Minister Energii.

"Egzekucja w Warszawie"

Szef rządu przekazał podczas konferencji prasowej, że zatrzymany obywatel Rosji był zwerbowany przez rosyjskie służby i miał za zadanie „wykonanie egzekucji, właśnie tu w Warszawie, na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie”. Podkreślił, że obywatel, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. - W ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec - zdradził.

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Dodał, że jest to „pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO”. Premier podziękował służbom amerykańskim za współpracę.

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