Klamka zapadła, PiS podjął decyzję ws. polityków z "Rozwoju Plus". Co z Mateuszem Morawieckim?

Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii Mateusza Morawieckiego oraz 39 innych parlamentarzystów, którzy dołączyli do klubu "Rozwój Plus".

Głównym powodem było ciężkie naruszenie statutu partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego PiS i wstąpienie do nowego klubu "Rozwój Plus". W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowym zarzutem była publiczna deklaracja utworzenia konkurencyjnej partii politycznej.

Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na złożenie odwołania od decyzji. W przypadku braku odwołania, po tym czasie formalnie przestaną być członkami PiS.

Sąd dyscyplinarny uzasadnił swoje postanowienie ciężkim naruszeniem statutu partii przez wszystkich objętych decyzją. Głównym zarzutem było opuszczenie klubu parlamentarnego PiS i dołączenie do nowo powstałego klubu "Rozwój Plus".

– W stosunku do wszystkich sąd dyscyplinarny uznał, że ciężko naruszyli oni statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez to, że opuścili klub parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu parlamentarnego - przekazał Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, w rozmowie z PAP.

W przypadku Mateusza Morawieckiego, dodatkowym powodem wykluczenia była publiczna deklaracja z 3 sierpnia o zamiarze utworzenia nowej partii politycznej, konkurencyjnej wobec PiS. Rzecznik Karski wyjaśnił, że podobne oświadczenia nie padły ze strony pozostałych polityków. Czterdziestu parlamentarzystów, których dotyczy decyzja, otrzymało siedem dni na wniesienie odwołania. Jeśli odwołanie nie zostanie złożone w wyznaczonym terminie, ich członkostwo w PiS zostanie formalnie zakończone.

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, politycy, którzy utworzyli klub "Rozwój Plus" wraz z Mateuszem Morawieckim, otrzymali orzeczenia o wykluczeniu z partii. Decyzje te, datowane na 13 sierpnia, powołują się na "ciężkie naruszenie art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości". Wspomniane artykuły statutu PiS nakładają na parlamentarzystów wybranych z list partii obowiązek przynależności do jej klubu parlamentarnego. Podstawą prawną wykluczenia był również art. 40 pkt 4 statutu.

Reakcje na decyzję

Poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, jeden z wykluczonych polityków, skomentował sytuację dla Wirtualnej Polski, która poinformowała o decyzji jako pierwsza.

– To tylko potwierdza wcześniejsze deklaracje prezesa i rzecznika dyscyplinarnego partii. Żałuję, że Prawo i Sprawiedliwość upatruje źródeł swojego szybkiego sukcesu w wyrzuceniu byłego premiera oraz kilkudziesięciu posłów i posłanek. Niemniej jednak nie obrażam się i życzę Prawu i Sprawiedliwości, mimo wszystko, jak najlepiej - powiedział. - Sami koncentrujemy się w tej chwili na przygotowaniu atrakcyjnej alternatywy dla rządów Donalda Tuska, która będzie alternatywą o charakterze programowym, a nie uwikłaniem się w jakieś emocje, w szczególności dotyczące dyskusji po prawej stronie na temat statutu i wykluczeń - dodał.

Jeden z rozmówców Wirtualnej Polski z otoczenia Mateusza Morawieckiego określił decyzję jako "gratkę dla absolutnych koneserów", sugerując, że ruch ze strony PiS był od dawna przewidywany.

– Prawo i Sprawiedliwość jest w tym samym miejscu, w którym było miesiąc temu, a my jesteśmy już trzy kroki dalej – stwierdził inny polityk z "Rozwoju Plus". – W życiu nie pamiętam, żeby tak sprawnie w PiS obradował jakikolwiek sąd koleżeński i postępowanie dyscyplinarne było tak szybko przeprowadzone. Najczęściej było to odkładane na "wieczne nigdy" - dodał.

Status Europosłów

Kwestia statusu europosłów powiązanych z "Rozwojem Plus" pozostaje niejednoznaczna. Karol Karski potwierdził, że decyzje o wykluczeniu objęły 38 posłów i 2 senatorów, dając im tydzień na odwołanie. Jednakże, jak donosi Wirtualna Polska, trzech europosłów – Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller – którzy są związani z Mateuszem Morawieckim, nie otrzymali dotąd decyzji o wykluczeniu. Wynika to z faktu, że przepisy statutu PiS dotyczące przynależności do klubu parlamentarnego nie mają zastosowania do europosłów. Oznacza to, że formalnie nadal pozostają oni członkami Prawa i Sprawiedliwości. Spekuluje się jednak, że ewentualne opuszczenie przez nich delegacji PiS w Parlamencie Europejskim w przyszłości mogłoby stać się podstawą do ich wydalenia z partii.

Zamieszanie wokół "Rozwoju Plus"

Geneza obecnej sytuacji sięga utworzenia przez Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników stowarzyszenia "Rozwój Plus". Inicjatywa ta spotkała się z oporem ze strony części członków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego. W odpowiedzi na te wydarzenia, prezes Jarosław Kaczyński zobowiązał polityków PiS do złożenia oświadczeń o lojalności, potwierdzających brak przynależności do wewnętrznych stowarzyszeń partyjnych. Mateusz Morawiecki oraz kilkudziesięciu innych parlamentarzystów nie zastosowało się do tego polecenia. W konsekwencji, Komitet Polityczny PiS podjął decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego, co mogło skutkować naganą, upomnieniem lub wydaleniem z partii. Nie czekając na dalsze kroki PiS, Morawiecki powołał klub parlamentarny "Rozwój Plus", do którego przystąpiło 40 posłów.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

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