Prezydent i premier zgodni w jednej sprawie! O co chodzi?

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk zaakceptowali 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, po raz pierwszy w historii podczas defilady wojskowej.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził oczekiwanie na awanse generalskie dla szefów Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, argumentując to ich zasługami i sukcesami operacyjnymi.

Kancelaria Prezydenta opóźnia rozpatrzenie wniosków o awanse dla szefów służb specjalnych, co jest przedmiotem dyskusji i kontrowersji między MON a KPRP, przy czym Kancelaria Prezydenta wskazuje na brak określonych terminów rozpatrywania takich wniosków.

W przeddzień obchodów Święta Wojska Polskiego, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił zatwierdzenie 21 nominacji generalskich. Decyzje te zostały zaakceptowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i kontrasygnowane przez premiera Donalda Tuska. Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w sobotę o godzinie 12:00, podczas defilady wojskowej na warszawskiej Wisłostradzie, co stanowi zmianę w stosunku do dotychczasowej praktyki – po raz pierwszy awanse zostaną przyznane w trakcie defilady, a nie na osobnej uroczystości. Szef MON podkreślił znaczenie tych awansów dla wzmocnienia polskiej armii.

- To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów - mówił. - Część generałów będzie awansowana na wyższe [stopnie - przyp. red.], dostanie kolejną gwiazdkę - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował prezydentowi i premierowi za współpracę.

- To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, […] jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana - podkreślił.

Wnioski dotyczące Szefów Służb Specjalnych

Oprócz nominacji dla kadry Wojska Polskiego, Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził również nadzieję na awanse generalskie dla kluczowych postaci w polskich służbach specjalnych. Wskazał na szefową Służby Wywiadu Wojskowego płk Dorotę Kawecką, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafała Syrysko oraz szefa Agencji Wywiadu płk Pawła Szotę. Minister poinformował, że wniosek dotyczący płk Kaweckiej został już skierowany do prezydenta, jednak do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia.

Szef MON wyraził nadzieję na "profesjonalne podejście ze strony Kancelarii Prezydenta" i akceptację tych kandydatur, szczególnie w kontekście ostatnich sukcesów służb.

- Szczególnie w obliczu ostatnich dokonań: zatrzymania różnego rodzaju osób przez ABW podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem czy uniemożliwianie aktów dywersji na terytorium Polski, aktów sabotażu i dostarczane informacje wywiadowcze - mówił. - Po prawie trzech latach służby na tych stanowiskach zasługują na ten awans - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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