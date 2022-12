Stanisław Kania po latach ujawnił, co mu powiedział Leonid Breżniew. Ciarki przechodzą po plecach

Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Rekonstrukcja zdarzeń. Co robił Jarosław Szymczyk?

W najnowszym badaniu poparcia przeprowadzonym przez pracownię Research Partner dla Wprost Prawo i Sprawiedliwość osiąga pierwsze miejsce. Zwycięstwo formacji Jarosława Kaczyńskiego nie jest już jednak tak wyraźne. Partia zdobywając 29,6 proc. głosów jest pierwsza, ale Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 29,3 proc. depcze ekipie rządzącej po piętach.

W wypadku Prawa i Sprawiedliwości względem ostatniego badania pracowni zanotowano spadek poparcia rzędu 1,4 pkt. proc., podczas gdy Koalicja Obywatelska może mówić o wzroście odsetka wskazań. Na formację tę głosować chce o 2,4 pkt. proc. ankietowanych więcej.

Sześć partii w Sejmie. Trzecie miejsce z niemal trzykrotnie mniejszym poparciem

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie mieści się na podium, choć poparcie partii spadło pod pułap 10 pkt. proc. względem ostatniego badania Research Partner. Zdobywa natomiast Konfederacja, której wynik 7,2 proc. to wzrost od ostatniego badania 0,1 pkt. proc. poparcia.

Piąte miejsce w badaniu zajęła Lewica z wynikiem 6,8 proc. głosów. W tym wypadku mowa o spadku poparcia o 0,7 pkt. proc., co nie jest dobrą wiadomością dla tej lewicowej formacji. Jednak jeszcze gorsza wieść z badania płynie dla ludowców.

Polskie Stronnictwo Ludowe w badaniu Research Partner uzyskało bowiem wynik na pułapie 4,6 proc., co oznacza, że ekipa Władysława Kosiniaka Kamysza (41 l.) nie przekroczyłaby progu wyborczego. To spadek o 1,2 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego badania pracowni.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-12 grudnia na reprezentatywnej grupie 1047 Polaków powyżej 18. roku życia.

Poniżej galeria dotycząca tego, jak PiS walczy o głosy na wsi

Dziękujemy za zaufanie ✌️🇵🇱 Zmiana jest blisko! pic.twitter.com/AjTEIyXJx0— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) December 16, 2022

Sonda Zamierzasz wziąć udział w wyborach w 2023 roku? Tak Nie Trudno powiedzieć