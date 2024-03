Służby wejdą też do domu Kaczyńskiego?! W PiS boją się, że prezes zostanie zatrzymany!

Jarosław Kaczyński w "Sednie sprawy" odnosił się m.in. do akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry. We wtorek w godzinach porannych do domu lidera Suwerennej Polski wkroczyli agenci ABW na zlecenie Prokuratury Krajowej. Ma to związek z przeszukaniami w organizacjach, które otrzymały środki z Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. - To, co się dzieje, to jest po pierwsze całkowicie nielegalne, bo zdecydowanie w sensie "pseudoprawnym" przez ludzi, którzy nie mają do tego uprawnień! Chodzi o sytuację w prokuraturze, która jako instytucja państwowa przestała funkcjonować, podstawy prawne jej odrzucono, co jak co, ale sądy, prokuratura muszą działać na podstawie prawa. Po drugie nietrudno sobie wyobrazić, dlaczego to zostało podjęte: komisje śledcze pokazują, że nic nie było, że to, co on opowiadali przez lata to bajki - grzmiał prezes PiS. - Dzisiaj trzeba było się znów odwołać do igrzysk. Tylko igrzyska te są łamaniem prawa. Prowadzą one do stanu, który trzeba określić, że w Polsce przestała obowiązywać konstytucja ze wszystkimi tego konsekwencjami - dodawał.

Tymczasem, jak ustalił Onet.pl, Ziobro wraz z innymi politykami Suwerennej Polski, u których dokonano przeszukań (m.in. Michał Woś, Dariusz Matecki), szykują prawniczą ofensywę wobec działań służb i prokuratury w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. = Zapewniają, że wykazanie złamania prawa i procedur przed sądem czy to w Polsce, czy przed międzynarodowymi trybunałami, nie będzie trudne. A gdy kiedyś władza w Polsce się zmieni, ich zdaniem wszystkie osoby, które brały w tej akcji udział, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - czytamy.

Politycy mają tu wsparcie Prawa i Sprawiedliwości, pomimo dużych tarć, do których dochodziło ostatnimi czasy w Zjednoczonej Opozycji. Na Nowogrodzkiej ma jednak panować obawa, że to dopiero początek. Według portalu w PiS zaczęto realnie bać się tego, że może dojść do zatrzymania nie tylko Zbigniewa Ziobry, ale i samego Jarosława Kaczyńskiego! - Dzisiaj wariant z działaniami wobec Jarosława Kaczyńskiego ma być analizowany na poważnie - twierdzi portal.

