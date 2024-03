Jarosław Kaczyński ostro o Donaldzie Tusku! Mówi o ostrej karze i dożywociu [TYLKO U NAS]

W rozmowie w programie "Sedno sprawy" Jarosławowi Kaczyńskiemu zostało postawione pytanie, co myśli, gdy słyszy "Będziesz siedział!", które były rzucane pod jego adresem niejednokrotnie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ze spokojem wyjaśnił, że absolutnie się tego nie obawia, ale wskazał, kto powinien czuć niepokój. - Ja takie okrzyki słyszę od wielu lat, a jestem na wolności i sądzę, że będę, a co do innych, ale nie z mojej partii, pewien nie jestem, że będą spędzali życie na wolności, chociaż to kwestia lat. (...) Mówię o konsekwencjach tego, co dzieje się w tej chwili, to oczywiste działanie, które odpowiada jak to się mówi dyspozycji art. 127 kk zmianie ustroju siłą.

Wspomniany artykuł 127 Kodeksu karnego brzmi: "Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20".

Zapytany, czy jego zdaniem pod to kwalifikuje się premier Donald Tusk, Kaczyński nie zawahał się z odpowiedzią i przyznał wprost: - W oczywisty sposób w moim przekonaniu się do tego kwalifikuje, a to bardzo ciężki artykuł od 10 lat do dożywocie. Szef Prawa i Sprawiedliwości dopytany, czy chodzi w takim razie o obecnego premiera nie miał wątpliwości i bez owijania w bawełnę odparł: - Oczywiście! Dotyczą wszystkich, którzy biorą w tym udział, ale najwyraźniej ich szefem, tym człowiekiem, który ich inspiruje jest Donald Tusk, on w tym procesie, który mam nadzieje, się kiedyś zdarzy, będzie głównym oskarżonym.