Słowa wsparcia płyną do rodziny Hermaszewskiego. Wicemarszałek Sejmu żegna kosmonautę

Wzruszające pożegnanie Mirosława Hermaszewskiego

Generał Mirosław Hermaszewski zmarł w wieku 81 lat. Przed śmiercią trafił do szpitala, o czym w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział zięć zmarłego, europoseł Ryszard Czarnecki: - Miał operację w ostatnim czasie, został przyjęty do szpitala kilka dni temu, nastąpiły pewne komplikacje, stan był poważny, kiedy go operowano, a miał już swoje lata. Był człowiekiem tak żywotnym, że w zasadzie nikt z nas nie spodziewał się, że teść już z tego szpitala nie wróci - zdradził nam polityk. Pogrążoną w smutku rodzinę wspiera wiele osób, które przekazują jej wyrazy wsparcia. Wśród nich znalazł się polityk Włodzimierz Czarzasty. W prasie pojawiły się jego kondolencje przekazane najbliższym generała Hermaszewskiego: - Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci gen. bryg. pil. Mirosława Hermaszewskiego pierwszego Polaka w kosmosie. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Włodzimierz Czarzasty, Wicemarszałek Sejmu RP - czytamy w nekrologu umieszczonym na stronie nekrologi.wyborcza.pl.

Piękne słowa na temat Hermaszewskiego umieścił też w nekrologu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk: - Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Mirosława Hermaszewskiego wybitnego pilota Wojska Polskiego, generała brygady, jedynego Polaka, który odbył lot w kosmos, blisko związanego z miastem i regionem, m.in. dowódcy 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu, skąd trafił do grona kandydatów na kosmonautów. Rodzinie i Najbliższym składam wyrazy współczucia Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

