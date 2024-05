Ślązak pozwał Andrzeja Dudę i chciał pieniędzy! Jest decyzja sądu!

Gerard Weychert to mieszkaniec małej miejscowości w okolicy Wodzisławia Śląskiego, szef Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. W jego pozwie, przygotowanym przez prawnika, czytamy m.in., że w ciągu ostatnich lat "poprzez działania i zaniechania Prezydenta RP Andrzeja Dudy doszło do naruszenia zasad praworządności wynikających z Konstytucji, które z kolei naruszyły prawo powoda do życia w państwie - Rzeczpospolitej Polskiej, w którym organy władzy przestrzegają zasad praworządności". Pozew został złożony w lipcu 2020 r. Ślązak domagał się od prezydenta RP pięciu tysięcy złotych zadośćuczynienia na cele społeczne, a także opublikowania na stronie Prezydent.pl przeprosin. - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda – jako reprezentant Skarbu Państwa i najwyższy organ władzy państwowej, zobowiązany do czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przeprasza powoda Gerarda Weycherta za bezprawne naruszenie jego prawa, przysługującego jako obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, do życia w demokratycznym państwie prawa, w którym przestrzegane są przez organy władzy, zasady praworządności wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanego prawa unijnego - taka miała być ich treść.

Tymczasem, jak podała "Rzeczpospolita", sąd w Warszawie oddalił pozew przeciwko prezydentowi. Andrzej Duda nie musi przepraszać za naruszanie zasad praworządności. W uzasadnieniu wskazano, że "prawo do życia w demokratycznym państwie prawa ma charakter dobra wspólnego dla wszystkich obywateli, ale już nie dobra osobistego. Wpływa ono na jakość ludzkiego życia, ale jednak pochodzi z 'zewnątrz'. Dlatego powództwo podlegało oddaleniu". Pozew uznano za bezzasadny i obciążono Gerarda Weycherta kosztami procesu.

Pełnomocnik powoda mecenas Michał Migas zapowiedział złożenie apelacji od orzeczenia stołecznego sądu. Jak podkreślił, niewykluczone, że w odwołaniu poprosi o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego tego, czy prawo do życia w demokratycznym państwie prawa jest dobrem osobistym.

