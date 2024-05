i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, x.com

Ziobro przeszedł kolejną operację. Szalenie niepokojące słowa Jakiego o jego stanie zdrowia

Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem przełyku, który lekarze rozpoznali u niego w zeszłym roku. Z powodu choroby musiał wycofać się z życia publicznego, jednak gdy służby weszły do jego domu, musiał wrócić do kraju i lekko się uaktywnić. Czy to mogło wpłynąć na stan jego zdrowia? Goszcząc w piątek w Radiu ZET Patryk Jaki przekazał bardzo niepokojące informacje o liderze Suwerennej Polski!