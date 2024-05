Ciężkie chwile w życiu Ziobry! Wyznał to tuż przed operacją

co się działo?

Słowa Czarnka wywołały burzę! Żebrowski nie wytrzymał. Ale go ocenił! Wystarczyły trzy słowa

Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro cierpi na niezwykle rzadki typ nowotworu, który trudno zdiagnozować. – Zrobiłem gastroskopię, ale było już za późno. W przełyku wyrósł ponad 7-centymetrowy nowotwór i dał przerzuty do węzłów chłonnych. Rozwijał się wiele lat – tłumaczy Ziobro, który intensywnie walczy o zdrowie już od kilku miesięcy. Teraz po raz drugi polityk będzie musiał poddać się operacji. – W tym tygodniu czeka mnie kolejna operacja – mówi. To niestety wynik pogorszenia stanu zdrowia, ale polityk nie zamierza składać broni... – Niestety pojawiły się teraz kolejne poważne problemy. Lekarze zdecydowali, że doświadczonego chirurga nic nie zastąpi. I choć to wszystko nie wygląda najlepiej – przeżycia są oględnie mówiąc słabe, głęboko wierzę, że mi się uda. Bo przecież musi się udać… – mówi nam przed operacją Zbigniew Ziobro.

Tak Zbigniew Ziobro przemawiał w Sejmie w listopadzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polityk odniósł się także do jednego z wywiadów, w którym aktor Jerzy Stuhr opowiadał o swojej walce z nowotworem i nawiązał do Ziobry. – Dziękuję mu i również szczerze życzę zdrowia. Podobnie jak redaktor Monice Olejnik, o której przeczytałem, że przeszła operację raka piersi. Możemy się różnić w poglądach, ale cierpienie i choroba pokazują wspólnotę ludzkiego losu – podkreśla w rozmowie z „SE” Zbigniew Ziobro.

Poniżej w galerii zobaczysz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę: