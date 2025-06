Nie odgradzał się kordonem

Tak Karol Nawrocki żegnał się po nagraniu w TV Republika. Zaskoczył wszystkich [ZDJĘCIA]

Zamiast limuzyny i ochrony – uśmiech, dłoń i selfie. Karol Nawrocki po nagraniu swojego drugiego wywiadu jako prezydent elekt, tym razem dla Telewizji Republika, nie schował się za kulisami. Wręcz przeciwnie. Przy ul. Wiejskiej wyszedł do zebranych pod redakcją sympatyków, rozmawiał z nimi, rozdawał autografy, pozował do zdjęć i uśmiechał się szeroko. Na zdjęciach, które zdobyliśmy, widać go w otoczeniu kamer, dziennikarzy i zwykłych ludzi. To ważny sygnał, który może wyznaczyć ton jego prezydentury.