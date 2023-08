i Autor: Piotr Nowak/PAP

Sensacja! Zapytali Kaczyńskiego, dlaczego nie będzie startował z Warszawy. Tajemnicze słowa prezesa PiS

Wybory do Sejmu odbędą się 15 października. Partie już kompletują listy wyborcze i prezentują kandydatów, ale PiS zamierza przedstawić swoje plany dopiero we wrześniu. Ostatnio pojawiły się pogłoski, że warszawiak Jarosław Kaczyński nie zamierza startować w stolicy, ale z zupełnie innego miejsca. Niektóry wydaje się to nieprawdopodobne, ale najwyraźniej coś jest na rzeczy. Kaczyński zapytany przez Polsat News o to, dlaczego nie będzie startował z Warszawy odpowiedział. Zrobił to w tajemniczy sposób.