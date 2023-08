Najnowszy sondaż. Taki wynik naprawdę uzyskałby PiS, gdyby wybory odbył się już jutro. Wiadomo, ile mandatów by otrzymało. Czarno na białym

Wybory w Polsce zostały zarządzone na 15 października. Zostało do nich więc prawie dwa miesiące. Jednak zbliżające się wybory i trwająca kampania wyborcza to pretekst do tego, by sprawdzać, jak zagłosowaliby Polacy. Pojawiają się nowe sondaże, a to co je łączy, to fakt, że w ostatnich sondażach wygrywa Zjednoczona Prawica z Prawem i Sprawiedliwością na czela. Drugie miejsce w badaniach zajmuje zaś niezmiennie Koalicja Obywatelska. Jedynie trzecie miejsce podium w badaniach się zmienia. Najnowszy sondaż został przeprowadzony przez Estymator dla DoRzeczy.pl. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę to wygrałoby je PiS z wynikiem 35,9 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego tym samym mogłaby liczyć na 197 mandatów. Drugie miejsce w sondażu zajęła KO z wynikiem 30,2 proc. co dałoby 144 mandaty poselskie. Trzeci wynik w sondażu zajęła zaś Konfederacja, która zdobyła 12,7 proc. co równa się liczbie 51 mandatów. Dalsze pozycje w badaniu zajęły: Trzecia Droga 10,4 proc. (w przeliczeniu 40 mandatów), Lewica z wynikiem 8,7 proc. (dałoby to 27 mandatów).

W piątek pojawił się natomiast sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Wyniki były następujące: Zjednoczona Prawica 35,59 proc, Koalicja Obywatelska 30,35 proc., Trzecia Droga 10,71 proc., Konfederacja 10,40 proc., Lewica 8,89 proc. Szczegółowe wyniki i analiza TUTAJ.

