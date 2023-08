Platforma Obywatelska goni Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja traci miejsce na podium

Prawo i Sprawiedliwość pewnie prowadzi w badaniu, ale Koalicja Obywatelska powoli odrabia straty. - Jeden wniosek jest niezmienny od wielu miesięcy, ani PiS, ani Koalicja w pojedynkę nie wygrają tych wyborów – tak doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, komentuje najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster. Dlatego, zdaniem eksperta, kluczowe będzie to co dzieje się za plecami głównych pretendentów do zwycięstwa. A tu Konfederacja, choć z niemal niezmiennym poparciem, w porównaniu z lipcowym sondażem, straciła miejsce na podium na rzecz Trzeciej Drogi. Nieznacznie, bo o niemal punkt procentowy, poprawił się też wynik Lewicy. I to powinny być najlepsze wiadomości dla Donalda Tuska, uważa Rydliński. - Żeby koalicja obywatelska mogła myśleć o wygranej, musi oglądać się na pozostałe partie. Najlepsze wnioski powinny więc płynąć tu z poprawy sytuacji Trzeciej Drogi i z lepszego wyniku Lewicy – komentuje dla nas politolog. Zdaniem Rydlińskiego z sondażu Instytutu badań Pollster wynika też, że PiS ciągle ma szanse na współrządzenie na przykład z Konfederacją. Nie można też wykluczyć mniej standardowego scenariusza, czyli rządowej koalicji PIS, z którąś partii opozycyjnych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 23-24.08.2023 roku metodą CAWI na próbie 1038 dorosłych Polaków.

i Autor: SE

