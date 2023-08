Premier Morawiecki: Program PiS gotowy do poznania na wrześniowej konwencji

Podczas tej ważnej konwencji, premier podkreślił, że główne założenia i cele programu zostaną oficjalnie przedstawione, z nadzieją na zainspirowanie obywateli oraz ukazanie spójnej wizji dla przyszłości Polski. Morawiecki wyraził głęboką nadzieję, że program PiS przyczyni się do budowania lepszego jutra dla kraju. Oczekiwania przed wrześniową konwencją narastają, a społeczeństwo z niecierpliwością wyczekuje na poznanie szczegółów planów, które mają wpłynąć na kształt Polski.

Premier odniósł się także do spotu PO. Chodzi o spot zamieszczony na platformie X (dawniej Twitter) przez PO. Na początku spotu lektor mówi: "Mówią na siebie Zjednoczona Prawica, ale chyba sami dobrze wiecie, jak jest naprawdę. A co myśli o tym pan premier? Posłuchajcie sami". Następnie w spocie, są krótkie fragmenty wypowiedzi premiera z wystąpienia w Sejmie. Następnie słyszymy wygenerowany przez sztuczną inteligencje głos lektora, który bardzo przypomina głos szefa rządu. W tych fragmentach odczytywane są domniemane fragmenty maili wykradzionych z rządowych skrzynek pocztowych. Platforma Obywatelska podrabia mój głos oszukuje Polaków. Ich oszustwo i propaganda, którą próbują siać, nabrała tutaj dodatkowego wymiaru. Można było się tego spodziewać - w ten sposób premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News do odniósł się do spotu wyborczego PO.

