Sensacja! Córka Giertycha wchodzi do gry. Karolina nagle zabrała głos ws. ojca

Kandydaturę Romana Giertycha do Sejmu z woj. świętokrzyskiego ogłosił kilka dni temu szef PO Donald Tusk. Zrobił to w zaskakujący sposób, niejako dedykując tę kandydaturę prezesowi PiS: - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu. Twój wicepremier, z twojego rządu, nie z mojego, podobno ma dla ciebie mnóstwo ciekawych informacji. Podobno jest gotowy poprowadzić arcyciekawą kampanię, w której wykorzysta całą wiedzę na temat waszej wspólnej i osobnej pracy - mówił Tusk.

Jednak w szeregach PO aż się zagotowało! Powód? Podejście Romana Giertycha, który ma bardzo konserwatywne poglądy, do tematu aborcji. W "Sednie sprawy" sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński postawił sprawę jasno, mówią, że poparcie dla projektu PO dotyczącego aborcji, jest koniecznym warunkiem, by znaleźć się na wyborczych listach tej formacji. W podobnym tonie wypowiedział się też szef klubu KO Borys Budka: - Przed ostateczną rejestracją list wyborczych każdy kandydat KO będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację ws. poparcia programu Koalicji - powiedział w poniedziałek dziennikarzom.

Rodzina Giertycha zabiera głos. Ojciec apeluje, córka Giertycha Karolina oświadcza: "A jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest nas w domu cztery: moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy"

O podejście Giertycha do aborcji "Super Express" zapytał też Giertycha seniora. Maciej Giertych nie ma wątpliwości, że syn powinien stać przy swoich poglądach: - Uważam, że syn nie zmieni poglądów. I dobrze, powinien pozostać wierny swoim przekonaniom - przyznał.

W dyskusję o tym, co dalej z kandydowaniem z listy KO Romana Giertycha włączyła się nagle także jego córka Karolina Giertych. Do sieci trafiło nagranie z młodą kobietą i jej ojcem. - Mój tata wygląda na takiego surowego, konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest nas w domu cztery: moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy - mówi w nagraniu córka Giertycha.

