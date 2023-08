Maciej Giertych apeluje do syna: Nie zgadzaj się na aborcję!

Kierownictwo PO stawia warunek

Ogłoszona przez Donalda Tuska (66 l.) kandydatura Romana Giertycha na liście KO do Sejmu w woj. świętokrzyskim wywołała konsternację u części polityków KO. Założyciel Młodzieży Wszechpolskiej i były członek Ligi Polskich Rodzin, przekonuje, że obecnie ma liberalne poglądy, ale pozostaje przeciwnikiem aborcji. Tymczasem Marcin Kierwiński (47 l.), sekretarz generalny PO zapowiedział w Radiu Plus, że po wyborach przywrócone będą prawa kobiet, w tym prawo do aborcji. Co w tej sytuacji będzie z Giertychem? - Myślę, że wszystko będzie dobrze i Roman Giertych wystartuje z naszych list w woj. świętokrzyskim – powiedział Kierwiński.

Giertych idzie z list PO, ale nie został nagle liberałem - komentuje Tomasz Walczak

"Roman nie zmieni poglądów"

A co o tym sądzi jego ojciec, naukowiec i były polityk? - Wiem, że Roman jest przeciwko aborcji i uważam, że nie zmieni poglądów. I dobrze, powinien pozostać wierny przekonaniom – komentuje Maciej Giertych, który cieszy się ze startu syna w wyborach. - Roman jest w polityce od dawna, codziennie komentuje co się dzieje. Będę się cieszył, gdy wejdzie do Sejmu – dodaje. Czy to dobrze, że syn ubiega się o mandat akurat w Kielcach? - To będzie ciekawa walka, bo będzie w jednym okręgu z Kaczyńskim. Przewiduję, że obaj wejdą do Sejmu – prognozuje Maciej Giertych.

