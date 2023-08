Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

29.08.2023

Giertych musi złożyć deklarację w sprawie aborcji. Bez tego nie będzie go na listach Koalicji Obywatelskiej

Marcin Kierwiński mówi, że poparcie dla projektu PO dotyczącego aborcji, jest koniecznym warunkiem, by znaleźć się na wyborczych listach tej formacji. Wyjątkiem od tej reguły nie będzie Roman Giertych. On też, wbrew temu co głosił przez całą swoją karierę polityczną, będzie musiał opowiedzieć się za aborcją do 12 tygodnia ciąży. Gość "Sedna Sprawy" odpowiadał też między innymi na pytanie, czy jego formacja będzie kontynuowała budowę CPK, jeżeli dojdzie do władzy.