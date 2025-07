Tusk połączył się z Sławoszem Uznańskim na orbicie: „Nie damy Ci spokoju!”

Donald Tusk zadzwonił wprost… do kosmosu. Wzruszające słowa, półwysep Helski widziany z orbity, a w tle duma z polskiej nauki i apel do młodych. Rozmowa z Sławoszem Uznańskim, pierwszym polskim astronautą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to nie tylko symboliczny moment — to impuls dla nowego pokolenia. Premier mówił o bohaterstwie, a Uznański… wspominał CERN i Polskę z perspektywy 400 km nad Ziemią.

i Autor: X.com/Donald Tusk Rozmowa Donalda Tuska ze Sławoszem Uznańskim