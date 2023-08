Kim jest Roman Giertych? Wykształcenie, rodzina: żona, dzieci i przodkowie

Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń, co do wyniku KO! Oto jak wygląda poparcie dla środowiska Donalda Tuska

Roman Giertych ma bogatą polityczną przeszłość. Wystarczy wspomnieć, że w 2001 roku utworzył Ligę Polskich Rodzin i z listy tej partii został wybrany na posła. W kolejnych wyborach w 2005 roku znów został wybrany. W Sejmie IV kadencji był przewodniczącym Komisji ds. łączności z Polakami zagranicą, wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Orlenu, natomiast w V kadencji przewodniczącym Komisji ds. Służb Specjalnych. Roman Giertych był też wicepremierem oraz ministrem edukacji narodowej w rządzie PiS, a dokładnie w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Teraz ma startować z KO do Sejmu w woj. świętokrzyskim, mierząc się prawdopodobnie z Jarosławem Kaczyńskim.

Najbardziej pamiętnymi wydarzeniami z czasów szefowania MEN przez Giertycha było m.in. przywrócenie matury z matematyki dla wszystkich uczniów, wprowadzenie do polskich szkół mundurków, a także amnestii dla maturzystów. Na czym polegała tzw. amnestia maturalna? Była to zmiana polegająca na tym, że maturzysta, który nie spełnił wymogów zdania egzaminu (np. nie uzyskał wymaganego progu 30 proc. punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, czyli: języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiot oraz dwóch egzaminów ustnych (język polski i język obcy), zdawał egzamin maturalny pod określonym warunkiem. Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego było uzyskanie ze wszystkich przedmiotów (łącznie z „oblanym”) średniej co najmniej 30 proc. punktów. Wprowadzane zmiany zostały ocenione jako niekonstytucyjne. 2 października 2006 rzecznik praw obywatelskich zaskarżył rozporządzenie ministra Giertycha do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał amnestię maturalną za niezgodną z Konstytucją.

Roman Giertych wykształcenie

Z wykształcenia Roman Giertych jest historykiem i prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. A także na Wydziale Prawa tej uczelni. W 1996 roku w Warszawie rozpoczął aplikację adwokacką, którą ukończył w 2000 roku. Założył Kancelarię Adwokacką Giertych i Partnerzy. Na pewien czas zawiesił działanie kancelarii. Obecnie ma kancelarię w Warszawie.

Kim jest Roman Giertych? Rodzina Giertycha: ojciec Maciej, dziadek Jędrzej, żona Barbara i czworo dzieci

Roman Giertych jest 52-latkiem urodzonym w Śremie, a pochodzącym z miejscowości Kórnik. Pochodzi ze znanej rodziny Giertychów. Jego ojciec Maciej Giertych to naukowiec i były polityk: poseł i europoseł. Dziadkiem Romana Giertych był Jędrzej Giertych polski polityk, dyplomata i publicysta, porucznik rezerwy Polskiej Marynarki Wojennej, jeden z przywódców Stronnictwa Narodowego. Natomiast wujem Romana Giertycha jest zakonnik Wojciecha Giertycha dominikanin, doktor teologii. Od prawie 25 lat Giertych jest żonaty z prawniczką Barbarą Giertych, która ukończyła prawo kanoniczne i świeckie. Małżonkowie doczekali się czworga dzieci: Marii, Karoliny, Alicji i Leona.

Roman Giertych wzrost

Roman Giertych wyróżnia się wśród ludzi polityki wzrostem. Ile wzrostu ma Roman Giertych? Były wicepremier i minister ma niemal dwa metry! A dokładnie 1,96 m.