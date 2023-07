i Autor: LESZEK SZYMAŃSKI/PAP Lidia Staroń maglowana w Senacie

Powstanie obywatelski projekt ustawy

Senator Staroń zapowiada: koniec samowoli prezesów spółdzielni!

Spółdzielnie mieszkaniowe to wciąż państwa w państwie, a ich prezesi żyją jak krezusi, zarabiając nawet do 60 tys. zł. W Senacie od ponad dwóch lat czeka na rozpatrzenie projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach, która kończy z tymi kosmicznymi zarobkami. Jego autorka, niezależna senator Lidia Staroń (63 l.), deklaruje, że doprowadzi do wejścia nowych przepisów w życie.