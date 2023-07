Szymon Hołownia ostrzega przed 800 plus. Przy okazji wbija szpilę w Korwin-Mikkego

Szymon Hołownia nie waha się mówić wprost o swoich poglądach. Polityk nie ukrywa, że nie jest zwolennikiem świadczenia 800 plus, o czym mówił w jednym ze swoich filmików, zamieszczonych w sieci. Jawnie skrytykował świadczenie i wymienia konsekwencje, jakimi może grozić kontynuowanie tego pomysłu.

- Czy wiecie, do czego doprowadzimy Polskę, jeżeli nadal będziemy kupować wyborców i licytować się z PS-em na rozdawanie pieniędzy? W przeciwieństwie do dwóch głównych partii my mówimy jasno: 800 plus to rozdawnictwo, które nakręca inflację i dług publiczny – mówi Szymon Hołownia na nagraniu.

Zamiast świadczenia, lider Polski 2050 proponuje inne rozwiązanie, którego zdaniem przyniesie więcej korzyści nie tylko dla dzieci, ale także pedagogów.

- Zamiast tego wprowadźmy rodzinny PIT czyli zasadę „im więcej masz dzieci, tym niższe podatki płacisz”. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na lepszą szkołę dla naszych dzieci. Nie godzimy się na państwo, w którym rząd potrafi jedynie dać kasę do ręki i mówić „radź sobie sam” – stwierdził.

Ponadto Szymon Hołownia postanowił wbić szpilę w polityków Konfederacji, zachęcając, by zamiast na tę partię, zagłosowali na Trzecią Drogę, którą Polska 2050 tworzy z PSL.

- 800 plus nie rozwiąże żadnego problemu Polaków. 6 proc. PKB na edukację to sprzęt dla szkół, ciepły posiłek dla naszych dzieci i wyższe pensje dla nauczycieli. Jeżeli nie popierasz 800 plus to nie musisz głosować na Konfederację i w pakiecie dostać narodowców, Korwina czy Brauna. Jest jeszcze Trzecia Droga – skwitował w nagraniu.

Słyszeliście, co zrobił Senat? Głosami PiS i PO po cichu zgodził się na waloryzację 800+. @PL_2050 oczywiście głosowała przeciw. Sprzeciwiamy się przedwyborczemu rozdawnictwu. Te pieniądze trzeba zainwestować w lepszą edukację dla naszych dzieci. pic.twitter.com/uq2lZe8pYF— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) July 29, 2023

